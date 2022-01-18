Рынок "золотых паспортов" оценивается в 25 млрд долларов в год. В той или иной форме гражданством торгует каждая вторая страна в мире. И если в Европе паспорт стоит от полумиллиона долларов и почти всегда требует проживания и проверки происхождения денег, то на островах Карибского моря и Тихого океана можно уложиться в 100-150 тысяч, причем быстро и без лишних вопросов.

Запад обеспокоен тем, что подобные схемы на руку злоумышленникам и используются, среди прочего, для ухода от налогов. Больше других это не нравится Европе, поскольку в Старом Свете благодаря Шенгенскому соглашению стерты границы между тремя десятками стран самого крупного и богатого политического союза на планете с населением в полмиллиарда человек.

Европа объявила вендетту "золотым паспортам" еще несколько лет назад, в 2019 году.



"Некоторые страны целенаправленно рекламируют свое гражданство как способ получить безвизовый доступ в страны Евросоюза, - говорилось в программном документе ЕС. - Зачастую этим пользуются богатые граждане безвизовых стран, чтобы обойти требования и проверки, предусмотренные Шенгенским соглашением, включая те, что призваны пресечь отмывание денег и финансирование терроризма".

Евросоюз судится с собственными членами Мальтой и Кипром, требуя ужесточить условия предоставления гражданства в обмен на инвестиции. А с третьими странами ему церемониться не надо, достаточно пригрозить отменой безвизового режима.

В 2019 году Еврокомиссия поставила на контроль инвесторские схемы в Молдове, Черногории и Албании, а также пообещала следить, не придумают ли чего подобного новые безвизовые страны вроде Украины или Грузии. Молдова быстро отменила свою программу - одну из самых доступных в мире.



Однако до сих пор ни разу ЕС не применял крайнюю меру - отмену безвизового режима. И вот теперь Еврокомиссия решила устроить показательную порку. Под горячую руку попался архипелаг, затерянный в Тихом океане где-то между Австралией и Фиджи.



$130 тысяч за 130 виз



Паспорт Вануату открывает границы 130 стран и стоит 130 тысяч долларов. За ним даже не надо никуда лететь, можно все сделать дистанционно и за рекордно короткие сроки. А шансы получить отказ микроскопические: за последние восемь лет гражданами Вануату стали 10,5 тысячи инвесторов, а отказали только одному.

Это насторожило Еврокомиссию (фактически, правительство Евросоюза) и она провела разъяснительную беседу с властями Вануату.

Европейцы поделились сомнениями насчет того, что с момента подписания соглашения о безвизовом режиме с ЕС число граждан Вануату стало стремительно увеличиваться, а среди новоявленных островитян-инвесторов оказались люди, числящиеся в международном розыске Интерпола, а также сомнительные персонажи из Сирии, Йемена, Ирана и Афганистана.



Внимание к схеме привлекло расследование британской газеты Guardian в июле прошлого года. Британия вышла из ЕС, но и у нее есть безвизовое соглашение с Вануату. И все же первым решил действовать Евросоюз.

"Мы уважаем суверенитет третьих стран в вопросах гражданства, однако не позволим использовать право безвизового въезда в ЕС как приманку для инвестиций в обмен на паспорт", - объяснила Еврокомиссия свое предложение лишить Вануату безвизового въезда.

Только этого не хватало Вануату - там и так все плохо, и в рейтинге самых опасных стран мира ООН регулярно отдает тихоокеанскому архипелагу первое место. То циклон, то землетрясение, то извержение вулкана. Каждый третий житель ежегодно страдает от стихийных бедствий.

Вануату перебивается, чем может. Ищет инвесторов, покровителей и спонсоров. Привлекает богачей и бизнес нулевыми налогами, а заинтересованным державам ссужает свой голос на международных форумах.



Однако и тут незадача - в этом году ООН лишила Вануату права голоса за неуплату членских взносов, наряду с разрушенным войной Суданом и обанкроченной социализмом Венесуэлой.

Последний гвоздь вбила пандемия ковида.

У Вануату осталась одна надежда свести концы с концами - продажа паспортов. Она приносит стране почти половину всех доходов, подсчитал Investment Migration Insider. Китайцы больше других стремятся стать островитянами - 40% паспортов купили они. Россиян, афганцев и сирийцев - примерно по 3%.

Теперь и этот заработок под вопросом. Еврокомиссия предложила 27 странам ЕС приостановить действие безвизового соглашения. Если они согласятся, то после двух месяцев переходного периода все, кто получил паспорт Вануату после 2015 года, потеряют право безвизового въезда в ЕС.