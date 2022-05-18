Европа обещает Украине еще 9 млрд евро и "план Маршалла"

"Украина сейчас на передовой, она защищает европейские ценности. Мы продолжим поддерживать украинцев и пока идет война, и когда они будут отстраивать страну после", – сказала она.

Сколько денег может уйти на восстановление разрушенного российской армией, фон дер Ляйен не уточнила. Она сказала лишь, что ЕС не собирается делать это в одиночку, нужны союзники.

О новом "плане Маршалла" для Украины накануне говорила глава минфина США Джанет Йеллен, а сегодня глава МИД Великобритании Лиз Трасс сказала, что страны "Большой семерки" обсуждают, как заставить Россию частично оплатить его.

Речь идет о сотнях миллиардов евро. В начале апреля восемь ведущих экономистов опубликовали очень предварительно оценили потребность Украины в помощи для восстановления после войны в 200-500 млрд евро, опираясь на опыт Европы после Второй мировой, объединения Германии, реконструкции Афганистана, Ирака, Кувейта и другие модели.

Они писали тогда, что финансовая помощь без реформ будет бесполезна, и фон дер Ляйен сегодня высказалась в том же духе.

“Потребуются ключевые реформы в области борьбы с коррупцией, госуправления, верховенства закона и независимости судов. План реформ должен быть четко увязан с "зеленой" перестройкой, цифровизацией и основополагающими европейскими ценностями”, – сказала она.