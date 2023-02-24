"В целях защиты данных Комиссии и повышения ее кибербезопасности Совет корпоративного управления ЕК принял решение приостановить работу приложения TikTok на корпоративных устройствах и личных устройствах, зарегистрированных в службах мобильных устройств Комиссии", — указывает издание EURACTIV.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил журналистам, что до этого обсуждал проблемы конфиденциальности с руководством компании, владеющей TikTok, однако не привел подробности беседы. "Мы чрезвычайно активны… в желании убедиться, что мы защищаем наших коллег", — указал чиновник.

Вслед за ЕК использовать TikTok на рабочих телефонах запретил и Совет Европы.

Представитель китайской компании указал, что владельцы TikTok разочарованы решением ЕК, которое в компании считают "ошибочным и основанным на фундаментальных заблуждениях".

Символическое решение на фоне растущей озабоченности



Ведущий эксперт DW в сфере цифровых технологий Янош Делкер указал, что в решении ЕК важна его "символическая ценность". "Мы видим как один из ключевых европейских институтов говорит своим сотрудникам: нет, мы не считаем безопасным для вас в данный момент иметь TikTok на телефоне", — прокомментировал запрет эксперт.

По словам Делкера, ранее в феврале представители TikTok сообщали, что "когда речь идет о данных пользователей в ЕС, компания соблюдает все действующие в Евросоюзе строгие правила защиты данных". Но решение ЕК указывает на то, что официальные лица не слишком уверены в честности китайской компании, отмечает эксперт. При этом он не знает, каковы существующие отношения между китайскими разработчиками и властями страны.

TikTok уже давно привлекает внимание властей США



Число пользователей китайской соцсети TikTok по всему миру достигает 1 миллиарда человек, около 100 млн из них живут в США. В 2020 году бывший на тот момент президентом страны Дональд Трамп ввел ограничения в отношении компаний ByteDance и Tencent (владелец китайского мессенджера WeChat), которые фактически сделали бы невозможной работу сервисов в стране.

В ответ на это китайская компания подала на власти США в суд, и тот встал на сторону разработчиков. Позднее ограничения отменил Джо Байден, сменивший Трампа на посту президента — вместо запрета новый президент призвал правительство проверять, представляют ли приложения риск для национальной безопасности и американского народа.