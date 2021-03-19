Еврокомиссия: в ЕС началась третья волна коронавируса

Спинат предупредила, что это затронет экономику Евросоюза. Она призвала также страны ЕС ускорить темпы вакцинации. Цель Брюсселя - охватить 70% взрослого населения ЕС.
"Хорошая новость", по словам еврочиновницы, заключается в снижении смертности от коронавируса. Власти объясняют это улучшением методик лечения пациентов в отделениях интенсивной терапии, сообщает РИА "Новости". Вдобавок, новые штаммы, как заметила Спинант, быстрее распространяются, но провоцируют менее серьезные формы заболевания.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее отчиталась о прогрессе в снабжении стран препаратами от COIVID-19 к концу первого квартала 2021 года. По ее словам, проблемы сохраняются только с производителем вакцины AstraZeneca.
Одной из первых третья волна эпидемии с аналогичными осенним высокими показателями суточного прироста накрыла Польшу. В минувшую среду стало известно о более чем 25 тыс. заражений в течение 24 часов. Министр здравоохранения страны Адам Недзельский объявил всю территорию страны красной зоной со всеми вытекающими из этого последствиями.
Работать разрешено только продуктовым и хозяйственным магазинам и аптекам. Школьники младших классов переводятся на дистанционное обучение, как и все остальные учащиеся: у тех дистанционное обучение началось же с осени. Новые запреты в средствах массовой информации Польши называют локдауном, но до полного карантина все же пока не дошло. В связи с фиксацией новой вспышки заболеваемости в европейских странах вновь вводятся карантины, в частности во Франции, локдаун объявлен в 16 департаментах (21 млн человек) с 20 марта, а национальный карантин начнется в Болгарии 22 марта.
19 марта о начале третьей волны заявил глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер: "Да, вся Европа сейчас находится в третьей волне, включая нас". Он отметил, что рост числа инфицированных в странах ЕС вызывает беспокойство.
Его немецкий коллега Йенс Шпан в пятницу заявил о невозможности противостоять третьей волне должным образом. У Европы, по его словам, нет достаточного количества вакцин.
Вакцинация, начавшаяся в декабре-январе, была приостановлена в 18 странах Европы в связи с сообщениями о тромбообразовании после инъекций вакциной от AstraZeneca. Комитет фармаконадзора по оценке рисков (PRAC) европейского лекарственного регулятора (ЕМА) заявил о безопасности англо-шведской вакцины, после чего большинство стран ЕС, кроме государств Скандинавии (Дания, Норвегия, Швеция), решили возобновить прививочную кампанию с конца марта.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ноябре предупредили, что третья волна коронавируса в странах Европы может начаться в первые месяцы 2021 года, напоминает РБК. По словам спецпосланника организации по COVID-19 Дэвида Набарро, ее риск возник из-за недостаточной реакции на пандемию: странам ЕС не удалось построить необходимую инфраструктуру для борьбы с коронавирусом в летние месяцы 2020 года, после окончания первой волны, считает Набарро. Вторая волна пандемии пришлась на осень.
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