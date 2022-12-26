Россия дискредитирована как постоянный член Совета Безопасности ООН, заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано на брифинге в Брюсселе в понедельник, 26 сентября. По его словам, начиная даже не с февраля 2022 года, а с момента аннексии Крыма и волнений на востоке Украины в 2014 году она показывает, что не является ответственным членом международного сообщества.
"После недавних угроз применить ядерное оружие Россия полностью дискредитировала себя как постоянный член Совбеза ООН, - подчеркнул он. - Ведь на постоянных членах этого совета лежит долг и ответственность задавать направление, в котором движется мир, определять, будет в нем господствовать мир или же война и попрание Устава ООН".
Представитель Еврокомиссии указал, что Шарль Мишель возглавляет Совет ЕС и, призывая приостановить членство России в Совбезе ООН, выступил от имени всех стран, входящих в Евросоюз. В то же время Питер Стано отказался комментировать возможные дальнейшие шаги в связи с этим предложением Мишеля, сделанным 23 сентября в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Призыв приостановить членство РФ в Совбезе ООН
Председатель Европейского Совета Шарль Мишель призвал приостановить членство Россию в Совете Безопасности ООН. "Когда постоянный член СБ ООН начинает неспровоцированную и ничем не оправданную войну, войну, осужденную Генеральной Ассамблеей ООН, - приостановка его членства в Совбезе ООН должна быть автоматической", - заявил он, выступая на сессии Генассамблеи ООН 23 сентября в Нью-Йорке.
Мишель также подчеркнул, что ЕС выбирает уважение границ, а не агрессию, сотрудничество, а не угрозы. "Это порядок, основанный на правилах, а не закон сильнейшего", - добавил он.
Среди пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН после "Брекзита" осталась лишь одна страна, входящая в Евросоюз, - Франция. Остальные государства - Великобритания, США, Китай и Россия.
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