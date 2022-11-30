Еврокомиссия рекомендовала заморозить более 13 млрд евро помощи Венгрии

aA
Руководство Европейского союза приняло решение заморозить помощь Венгрии из-за системного риска коррупции и нецелевого расходования средств ЕС.
Венгерские власти были уверены, что смогут избежать финансовых санкций со стороны ЕС. Будапешт представил пакет новых антикоррупционных мер всего через день после того, как Еврокомиссия предложила приостановить выделяемое стране финансирование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Pasidalino gera idėja ką dovanoti Kalėdoms, jei nesinori stipriai išlaidauti 5 idėjos, kaip sutaupyti
TOP новостей
"Целятся в агрессора, а попадают в своих". Как русскоязычные в Литве отреагировали на инициативы убрать слово "русский" из общественного пространства
Инициативы властей и политиков разного уровня...
Президент Литвы: больше внимания - подготовке педагогов других иностранных языков, русский - не приоритет
Обсуждая в публичном пространстве вопрос о том,...
Мэрия Вильнюса начала демонтаж советских скульптур на Антакальнисском кладбище
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс объявил в среду, что...
Жители рассказали, сколько платят банкам за ипотеку: суммы пугают не всех
Европейский Центральный банк (ЕЦБ) повысил процентную...
Какие перемены ждут курящих: в магазинах могут появиться новые отделы и списки
Через пару лет в сфере торговли табачными изделиями в...