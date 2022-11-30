Еврокомиссия рекомендовала заморозить более 13 млрд евро помощи Венгрии

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Руководство Европейского союза приняло решение заморозить помощь Венгрии из-за системного риска коррупции и нецелевого расходования средств ЕС.
Венгерские власти были уверены, что смогут избежать финансовых санкций со стороны ЕС. Будапешт представил пакет новых антикоррупционных мер всего через день после того, как Еврокомиссия предложила приостановить выделяемое стране финансирование.
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