Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС

Об этом в твиттере сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, все три государства достаточно продвинулись в необходимых для такого шага реформах.

В сообщении чиновника сказано, что Киеву удаётся проводить глубокие реформы несмотря на ведение войны на право на существование. Кишинёв проводит их несмотря на "постоянные дестабилизирующие попытки против демократии" в стране.