Авторы документа, оценивающего прогресс Турции на пути к вступлению в Евросоюз, раскритиковали тот факт, что особые полномочия турецких властей, введенные после попытки государственного переворота в 2016 году, до сих пор остаются в силе. Не прекращается давление на гражданское общество и на политиков из оппозиционных партий, указывается далее.
Только в начале этой недели посольство Германии в Анкаре и дипломатические миссии еще девяти стран призвали Турцию освободить правозащитника Османа Кавалу, который с 2017 года находится в тюрьме, несмотря на отсутствие приговора. После этого послы всех десяти стран были вызваны 19 октября в турецкий МИД.
Турция обвинила ЕС в двойной морали
Доклад о ситуации в Турции, обнародованный Еврокомиссией, содержит "необоснованные обвинения" и "несправедливую критику", с которой в Анкаре не согласны, заявили в МИД страны. По оценке внешнеполитического ведомства, этот документ демонстрирует "двойную мораль" ЕС в отношении Турции, претендующей на вступление в Евросоюз.
Переговоры о вступлении Турции в ЕС были приостановлены несколько лет назад. Причина, по которой они до сих пор не прекращены окончательно, связана с важной ролью Турции в борьбе с нелегальной миграцией в Западную Европу. Поэтому, несмотря на резкую критику со стороны Еврокомиссии, Анкара и впредь сможет рассчитывать на финансовую помощь Евросоюза, отмечает немецкое новостное агентство dpa.
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