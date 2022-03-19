"Это безжалостное вторжение началось более трех недель назад, но мы уже начинаем видеть, что приближается голод", - сказал комиссар ЕС. От голода уже страдает население таких осажденных городов, как Мариуполь. Очевидцы сообщают о разграбленных супермаркетах.

"Колоссальная проблема - это доступ"



Янез Ленарчич сообщил, что медицинские учреждения сталкиваются с большими трудностями при получении жизненно необходимых товаров. "Колоссальная проблема - это доступ. Предоставление гуманитарного доступа без каких-либо препятствий является обязанностью", - сказал он, добавив, что ЕК расширяет свою гуманитарную помощь вместе с партнерами на местах. "Но пока продолжаются боевые действия и не будет достигнуто прекращение огня, доступ к людям, нуждающимся в жизненно важной помощи, невозможен", - подчеркнул словацкий политик.

Нарушение международного права в Украине должно быть немедленно прекращено, потребовал Ленарчич. "Те, кто несет ответственность за это нарушение и тем самым причиняет невообразимые страдания гражданскому населению, должны быть привлечены к ответственности. Я снова призываю Россию соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву и немедленно прекратить военную операцию", - сказал он.