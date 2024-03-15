Еврокомиссия представила новые меры по развитию оборонпрома

Во-первых, Еврокомиссия выделяет 513 млн евро из бюджетов ЕС и Норвегии на развитие производства боеприпасов, предусмотренных Законом о поддержке производства боеприпасов. Предполагается, что благодаря этому плану оборонная промышленность в Евросоюзе сможет нарастить мощности по производству снарядов до 2 млн в год к концу 2025 года.

Эту задачу будут решать более 30 отобранных Брюсселем проектов в пяти направлениях: взрывчатые вещества, порох, снаряды, ракеты, а также сертификация испытаний и ремонта. При этом особый упор делается на первых двух сферах, которые пока являются узкими местами в производстве боеприпасов - на них будет направлено три четверти финансирования. Конкретно программа будет поддерживать проекты, увеличивающие годовые производственные мощности более чем на 10 000 тонн пороха и более чем на 4300 тонн взрывчатых веществ. Подписание грантовых соглашений с отобранными кандидатами ожидается в мае 2024 года.