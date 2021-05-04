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Еврокомиссия предлагает ослабить ограничения на въезд в ЕС с учетом успехов вакцинации и ситуации с COVID-19 в третьих странах, говорится в опубликованном в понедельник предложении ЕК.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© DELFI / Josvydas Elinskas

“Сегодня комиссия предлагает государствам-членам ослабить текущие ограничения на необязательные поездки в Евросоюз, принимая во внимание успехи в вакцинации и улучшение эпидемиологической ситуации в мире”, — говорится в документе, который цитирует портал Noticia.

Сообщается, что ЕК предлагает разрешить въезд на европейскую территорию не только из стран с хорошей эпидобстановкой, но также всем, кто был полностью вакцинирован минимум за две недели до поездки. При этом оговаривается, что вакцина должна быть из числа одобренных европейским регулятором.

“Государства-члены могут также разрешать въезд с прививками вакцинами, указанными в списке ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) для использования в чрезвычайных ситуациях”, — говорится в предложении Еврокомиссии.

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