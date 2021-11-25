Еврокомиссия предлагает обновить правила для поездок внутри ЕС, введенные из-за пандемии коронавируса. Проект рекомендации Совета ЕС брюссельские чиновники представили в четверг, 25 ноября.

Наша главная цель - избежать отличий между мерами внутри Евросоюза. Согласие Совета ЕС на это предложение будет чрезвычайно важным для защиты безопасного и свободного передвижения граждан в последующие месяцы, - заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Действие сертификата ЕС о вакцинации хотят ограничить 9 месяцами

Главное нововведение, предложенное Еврокомиссией, - ограничить срок действия сертификатов ЕС о прививке от коронавируса девятью месяцами после получения второй дозы вакцины (либо же единственной дозы Johnson & Johnson). Поскольку уровень защиты от болезни со временем снижается, то Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) советует получать бустерную дозу вакцины через шесть месяцев после окончания первичного курса прививок. К этим шести месяцам в Еврокомиссии прибавили еще три месяца, чтобы люди смогли успеть получить дополнительную дозу вакцины. Срок действия бустерной дозы пока не будут определять, потому что для этого еще нет научных данных.

После введения дополнительной дозы вакцины в ЕС будут выдавать соответствующий сертификат. "К человеку, имеющему действующий цифровой COVID-сертификат ЕС, как правило, не должны применяться дополнительные ограничения, такие как тесты или карантин, независимо от его пункта отправления в ЕС", - отметили в пресс-службе Еврокомиссии.

По мнению брюссельских чиновников, нововведения должны вступить в силу с 10 января 2022 года. Теперь эти предложения будет рассматривать Совет ЕС. Утвердить их он может в виде рекомендации. Как применять новое правило на практике - это уже будет решать каждое государство Евросоюза самостоятельно.

Напомним, что цифровые ковид-сертификаты начали действовать в ЕС с 1 июля этого года. Они подтверждают вакцинацию, выздоровление или негативный тест на коронавирус. Регламент ЕС о COVID-сертификатах ограничивает срок действия подтверждения выздоровления 180 днями. В то же время он не определяет срок действия сертификатов о вакцинации.