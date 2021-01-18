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Власти РФ должны незамедлительно освободить политика и обеспечить его безопасность, говорится в заявлении Брюсселя. Еврокомиссия указала, что задержание оппозиционеров противоречит международным обязательствам РФ.
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen
© Imago / Scanpix

Еврокомиссия (ЕК) осудила задержание известного российского оппозиционера Алексея Навального по возвращении в Москву из Германии, где он лечился от отравления в России запрещенным боевым веществом из группы "Новичок". "Я осуждаю вчерашнее задержание Алексея Навального российскими властями по возвращении в Россию. Российские власти должны незамедлительно освободить его и обеспечить его безопасность", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

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Глава ЕК подчеркнула, что задержание политических оппонентов противоречит международным обязательствам России. "Мы также продолжаем ожидать тщательного и независимого расследования покушения на жизнь Алексея Навального", - указала Урсула фон дер Ляйен.

Отравление Навального

Алексей Навальный в августе был отравлен в России запрещенным боевым отравляющим веществом из группы "Новичок" и затем перевезен на лечение в Германию. Пройдя после выздоровления курс реабилитации, 17 января он вернулся в Россию и сразу же по прибытии был задержан правоохранительными органами. Представители ФСИН обосновали это тем, что 44-летний Навальный находился в розыске за нарушение условного срока наказания по делу "Ив Роше". В данный момент в одном из помещений УВД Химок идет судебное заседание.

Навальный обвиняет в попытке его убийства президента России Владимира Путина и Федеральную службу безопасности (ФСБ). Москва отвергает эти обвинения. Навальный, несмотря на угрозу его жизни, неоднократно заявлял, что его место - в России, где он намерен продолжать свою борьбу против "системы Путина".

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Deutsche Welle
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