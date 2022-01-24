Европейский Союз предоставит Украине новый пакет финансовой помощи. Об этом, как передает из Брюсселя корреспондент DW, сообщила в понедельник, 24 января, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). По ее словам, в новый пакет "войдут экстренные займы и гранты", в частности новая срочная программа макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Макрофинансовая помощь - это кредиты, выделяемые Евросоюзом на льготных условиях соседним странам, в первую очередь для поддержки их платежного баланса.
"Этот пакет поможет Украине сейчас покрыть финансовые потребности в свете (российско-украинского. - Ред.) конфликта", - отметила Урсула фон дер Ляйен. Она выразила надежду на то, что Совет ЕС и Европарламент оперативно дадут согласие, необходимое для перечисления средств. После этого Еврокомиссия быстро выделит Киеву первый транш в размере 600 млн евро, пообещала фон дер Ляйен.
Тем временем в Брюсселе готовят еще один пакет макрофинансовой помощи, на этот раз - долгосрочной и направленной на модернизацию Украины. "Еврокомиссия почти вдвое увеличит двухстороннюю грантовую поддержку Украины в текущем году: будут выделены дополнительные 120 млн евро. Эта поддержка укрепит государственное строительство Украины и ее усилия по повышению устойчивости (от различных угроз. - Ред.)", - заявила фон дер Ляйен.
"Вдобавок к этому, мы продолжим инвестировать в будущее страны с помощью нашего инвестиционного плана. Этот план направлен на привлечение более 6 млрд евро", - рассказала руководитель Еврокомиссии. "Хочу четко дать понять: Украина является свободной и суверенной страной. Она сама делает свой выбор, и ЕС продолжит поддерживать ее", - подчеркнула фон дер Ляйен.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава МИД Литвы: мы считаем, что война возможна (203)
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...
Экономист предлагает властям вспомнить свое обещание и вернуть прежний тариф НДС (4)
Президент Литовского института свободного рынка Елена...
Глава минобороны Литвы: НАТО будет реагировать на изменение ситуации в регионе, направляя новые силы (8)
Направляемые в Беларусь стотысячные российские войска...
В Литве планируют время четвертой вакцины от коронавируса, недоверие жителей растет (15)
Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис сообщает, что в...
Страны НАТО перебрасывают дополнительные силы в Восточную Европу в Литву прибудут истребители из Дании (11)
На фоне усиления российского военного присутствия...