Еврокомиссия не будет обновлять контракт на поставки вакцины AstraZeneca во второй половине года

На компанию европейские чиновники возлагают ответственность за затягивание прививочных кампаний в странах-членах ЕС. При этом Бретон подчеркнул, что комиссия считает препарат AstraZeneca "очень хорошей вакциной".

Теперь Брюссель делает большую ставку на препарат Pfizer-BioNTech. На этой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в ближайшее время будет подписан контракт на поставку почти 2 млрд доз этой вакцины до конца 2023 года, пишет "Новая газета".

В конце апреля Еврокомиссия подала иск против AstraZeneca за нарушение контракта на поставки вакцины в ЕС. Представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер уточнил, что причиной стал, в частности, тот факт, что "некоторые условия контракта не были соблюдены" и "компания не смогла разработать надежную стратегию для обеспечения своевременной поставки доз".

Контракт на предзаказ 400 млн доз вакцины для стран Евросоюза был заключен ЕК с AstraZeneca летом 2020 года. Это было сделано еще до того, как компания закончила разработку своего препарата.

В середине марта глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом: появлении в Евросоюзе новых штаммов COVID-19 и формировании третьей волны болезни. Причиной этому она назвала замедление темпов вакцинации жителей - в этом она обвинила компанию AstraZeneca.

Однако есть претензии и к самой вакцине. После выхода разработки AstraZeneca на рынок во многих странах медики стали сообщать об участившихся случаях появления тромбов у сделавших прививку этим препаратом. На фоне подобных новостей в ряде стран приостанавливали использование вакцины из соображений безопасности.

Глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери подтвердил наличие связи между вакциной от COVID-19 AstraZeneca и образованием тромбов. При этом в ЕМА пришли к выводу, что вакцина безопасна и эффективна, а преимущества от ее использования перевешивают риски.

7 мая Институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI, регулятор ФРГ) сообщил, что в Германии по состоянию на 30 апреля зарегистрировано не менее 67 предполагаемых случаев тромбоза после прививки вакциной от COVID-19 Vaxzevria от британско-шведской компании AstraZeneca. Как минимум 14 человек, среди которых девять женщин и пятеро мужчин, скончались, писала газета "Известия".

9 мая президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в Страсбурге, что страна не будет использовать вакцину от COVID-19 компании AstraZeneca против новых штаммов коронавируса, отдав предпочтение другим препаратам.

"Мы продолжаем сейчас применение этой вакцины, поскольку она помогает нам выйти из кризиса, однако, чтобы ответить на угрозу новых штаммов, нам необходимы другие вакцины, которые более эффективны", - сказал глава государства, которого цитирует Le Parisien.

Французский лидер таким образом поддержал объявленное ранее в этот день представителем Евросоюза решение не продлевать контракт на поставки вакцины AstraZeneca на второе полугодие этого года.