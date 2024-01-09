Еврокомиссия намерена ужесточить правила содержания домашних кошек и собак

В связи с этим Европейская комиссия предложила ввести регулирование требований к благополучию кошек и собак на уровне права Европейского союза, установив, среди прочего, требования к жилым помещениям, кормлению, социализации и здравоохранению.

Кроме того, по оценке Европейской комиссии, борьба с незаконной торговлей кошками и собаками требует транснационального решения.

Проблемой также считается ситуация в приютах для домашних животных, особенно в Южной и Восточной Европе, в которых одновременно содержится слишком много животных.

Одной из проблем Еврокомиссия считает то, что значительная часть разводимых на продажу собак и кошек (в том числе привозимых из третьих стран) содержатся в плохих условиях и имеет признаки плохого здоровья и нарушенного благополучия.

Кроме того, в нем учтен меняющийся подход ученых и общества к восприятию благополучия животных. Например, "страданием" теперь считается не только негативная эмоция, но и отсутствие положительного чувства.

В пояснительной записке к предложению Еврокомиссии утверждается, что оно является реакцией на мнение 74% граждан ЕС , которые считают, что благополучие кошек и собак должно быть защищено лучше, чем сегодня.

Например, разведение животных не должно будет приводить к передаче генотипов или фенотипов, которые негативно сказываются на благополучии потомства, что предполагает запрет на спаривание с родственниками первой и второй линии.

В требованиях к благополучию, в частности, указывается, что собаки должны иметь возможность ежедневно гулять на улице, а в место, где содержатся животные, должен проникать естественный дневной свет.

Также планируется запретить спаривание и осеменение кошек в период кормления котят, а собак старше восьми лет и кошек старше шести лет можно будет спаривать только с разрешения ветеринара.

Кроме того, будет запрещены операции по модификации тела (за исключением случаев, когда это необходимо по решению ветеринара), а всем заводчикам кошек и собак придется получать одобрение надзорного органа до начала деятельности.