Еврокомиссия начала расследование в отношении Meta и TikTok в связи с распространением дезинформации

Еврокомиссия объявила о начале расследования в отношении социальных сетей Meta (Facebook, Instagram) и TikTok в связи с распространением "ложной информации" и "незаконного контента" после нападения ХАМАС на Израиль.

Брюссель обратился к руководствудвух платформ с просьбой предоставить подробную информацию о мерах, принимаемых ими для предотвращения этого, говорится в пресс-релизе.