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Исполнительный орган Евросоюза обсудит с входящими в ЕС государствами вопрос о выдаче гуманитарных виз для россиян, которые стремятся избежать призыва в рамках объявленной в РФ "частичной" мобилизации. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии Анитту Хиппер.
Еврокомиссия и страны ЕС обсудят предоставление убежища для россиян, бегущих от мобилизации
© Sipa / Scanpix

"Евросоюз должен гарантировать право въезда для всех лиц, нуждающихся в убежище. […] Страны ЕС намерены рассмотреть вопрос о возможности выдачи этим лицам гуманитарных виз", — заявила Хиппер сегодня на брифинге в Брюсселе.

Также спикер Еврокомиссии подчеркнула, что принятие решений о выдаче тех или иных виз находится в компетенции государств ЕС. Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, пояснил, что "каждый случай должен рассматриваться на индивидуальной основе с учетом оценки угроз безопасности".

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В изложении итальянской газеты La Repubblica заявления Хиппер звучат так: "Мы работаем со странами-членами, чтобы выработать общий подход, но каждый запрос необходимо будет рассматривать в каждом конкретном случае. […] Шенгенские правила позволяют отказывать во въезде по соображениям внутренней безопасности и общественного порядка. Мы находимся в беспрецедентной ситуации, с рисками, которые необходимо учитывать".

За прошедшие с момента публикации указа о мобилизации полтора дня граничащие с Россией страны Балтии и Финляндия заявили, что не планируют предоставлять убежище исключительно из-за желания претендента избежать призыва. В свою очередь, в Германии представители двух партий, входящих в правящую коалицию, предложили выдавать гуманитарные визы россиянам, бегущим от мобилизации в Европу. Власти Израиля ведут переговоры об увеличении числа рейсов из России и заявили о старте подготовки к приему новых репатриантов.

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