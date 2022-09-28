На фоне продолжающейся войны в Украине Еврокомиссия в среду, 28 сентября, озвучит предложения по новым санкциям против России, включая введение потолка цен на нефть. При этом предусмотрено смягчение уже действующих санкций, сообщило издание Politico. Брифинг для представителей стран Евросоюза запланирован на вторую половину дня.

Как сообщает издание, Еврокомиссия в целях ограничения цены на российскую нефть предложит вариант, при котором судоходные и страховые компании введут запрет на транспортировку или страхование российской нефти, если цена, по которой она продается, превышает определенный лимит. Этим пределом будет цена, по которой российская нефть в настоящее время продается в Азии (примерно на 30 процентов дешевле, чем в Европе).

При этом предполагается, что аналогичные санкции введут и союзники в G7, в том числе Великобритания, где застраховано большинство танкеров. Идея заключается в том, что даже если эти союзники официально не согласятся на введение потолка цен, такие страны, как Китай и Индия, не будут иметь стимула платить больше за российскую нефть, поясняет Politico.

Компенсации для Кипра и Греции

Как отмечает издание, проблемой для введения потолка цен долгое время являлась оппозиция со стороны Кипра и Греции, чьи судоходные компании зарабатывают большие деньги на транспортировке российской нефти. С ними, по данным Politico, согласовано предварительное решение, согласно которому они получат компенсацию.

Одновременно Еврокомиссия, судя по всему, предложит смягчить уже введенные санкции против РФ, фактически отменив запрет на поставку российских удобрений, цемента и других продуктов, отмечает Politico. Ранее сообщалось, что восьмой пакет санкций против России не будет содержать ограничений цен на нефть.