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Еврокомиссия готовится к возможному наплыву беженцев из Украины в ЕС в случае российского вторжения. Об этом заявила в понедельник, 14 февраля, официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант. "Мы очень тесно сотрудничаем с нашими государствами-членами, чтобы обеспечить необходимую оперативную поддержку в любое время", - указала она.
Europos Komisija
Europos Komisija
© AP / Scanpix

По словам Спинант, наряду с пакетом возможных санкций существуют планы готовности, применимые к разным аспектам - энергоснабжению, экономическим последствиям, а также к обострению ситуации с мигрантами и беженцами.

Представитель ЕК не назвала конкретных шагов, однако сослалась на пакет мер по миграции и предоставлению убежища, предложенный Еврокомиссией в сентябре 2020 года.

Дипмиссия ЕС в Киеве продолжает работу

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 14 февраля завил, что дипмиссия Евросоюза в Киеве останется открытой и будет оказывать поддержку гражданам европейского сообщества.

В Берлине на данном этапе не ожидают большого притока украинских беженцев в Германию. Представитель МВД ФРГ заявил, что пока нет признаков, которые говорили бы о возможности подобной динамики. Тем не менее в ведомстве очень внимательно наблюдают за ситуаций - совместно с Еврокомиссией и федеральным правительством.

США: Россия может начать вторжение в любое время


Власти США на минувшей неделе заявили, что Россия может начать вторжение в Украину "в любое время, в том числе во время Олимпийских игр". Американская разведка и военные, по данным СМИ, предупредили НАТО, что вторжение может начаться 16 февраля. При этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что США не могут предсказать точную дату. Власти России отрицают, что планируют нападать на Украину.

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