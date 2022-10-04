Европейская комиссия в связи с войной в Украине и энергетическим кризисом готовится к возможным отключениям электроэнергии и другим чрезвычайным ситуациям внутри Евросоюза. Об этом сообщил в публикуемым во вторник, 4 октября, интервью изданиям медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич.

По его словам, сейчас в Брюсселе прорабатывают два сценария развития событий. Если инцидент, например, полное отключение электроэнергии, затронет лишь малое количество стран Евросоюза, "другие государства ЕС могут через нас поставлять им электрогенераторы, как это происходит во время стихийных бедствий", - указал Ленарчич. Если же ЧП коснется одновременно большого количества стран и они будут вынуждены ограничить поставки чрезвычайной помощи другим государствам-членам, Еврокомиссия может использовать собственные стратегические резервы.

К таким резервам, используемым в кризисных ситуациях, относятся пожарные самолеты, электрогенераторы, водяные насосы, топливо, а также медицинское оборудование и медикаменты, подчеркнул еврокомиссар. Еще до войны в Украине, в период пандемии коронавируса, Еврокомиссия подготовилась к действиям на случай химических, биологических, радиологических и ядерных чрезвычайным ситуаций, отметил Янез Ленарчич.

Механизм гражданской защиты был учрежден ЕС в 2001 году и управляется Центром координации реагирования на чрезвычайные ситуации. Страны-члены ЕС, а также все другие государства мира могут получить помощь в случае возникновения лесных пожаров, наводнений, землетрясений и подобных кризисных ситуаций.