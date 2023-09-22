Еврокомиссия будет рекомендовать начать переговоры с Украиной о членстве в ЕС

 
Украинская правда
ФОТО: AFP / Scanpix

Рекомендация Еврокомиссии ожидается в следующем месяце. Однако там также будут настаивать на достижении прогресса в решении проблем в некоторых приоритетных сферах, включая борьбу с коррупцией, сообщает Bloomberg.

Рекомендация комиссии будет обсуждаться странами-членами в декабре, когда лидеры ЕС соберутся на саммит. В то же время позиция некоторых стран, включая Венгрию, остается неясной, говорят источники.

В случае ее одобрения Украина начнет длительную процедуру завершения реформ и приведения своего законодательства в соответствие с законодательством ЕС в более чем 30 сферах, включая верховенство права и экономику.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла, что Украина до октября не выполнит на 100% все семь критериев Еврокомиссии, однако переговоры о вступлении все равно начнутся.

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Украинская правда
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