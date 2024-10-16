Еврокомиссар по энергетике: ЕС может прожить без газа из РФ

Немного позднее Кадри Симон заявила, что Европейский Союз серьезно сократил свою зависимость от российского газа за время войны в Украине и готов полностью отказаться от него. „Мы по-прежнему полностью привержены завершению поэтапного отказа от российского газа, что можно сделать, не ставя под угрозу энергетическую безопасность поставок в Европу“, - сказала еврокомиссар. Первым шагом она назвала прекращение действия соглашения о транзите газа через Украину.