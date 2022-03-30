"Мы должны обеспечить все виды помощи — не только неотложную, но также и первичную медицинскую помощь", — отметила она во время пресс-конференции по итогам Совета ЕС. Как известно, директива о временной защите в Евросоюзе, действие которой активировали для беженцев из Украины, предусматривает покрытие только неотложной помощи. Осуществлять ли дальнейшую помощь, остается на усмотрение каждой страны ЕС.
Кириакидес призвала поддержать и системы здравоохранения стран ЕС, принявших большую часть украинских беженцев. В частности, речь идет о транспортировке больных из стран, граничащих с Украиной, в другие регионы Евросоюза. Чтобы это ускорить, Еврокомиссия работает с государствами объединения и ВОЗ над созданием хабов у границ с Украиной. Там будут оценивать медицинские нужды пациентов и определять, где есть место для их приема в больницах, добавила еврокомиссар.
"Также важно сосредоточиться на психическом здоровье и психологическом влиянии и последствиях российской войны", — отметила Кириакидес. По ее словам, ЕС выделит Международной федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца, а также неправительственным организациям деньги на психологическую помощь украинцам.
ЕС предоставит вакцины для Украины и украинских беженцев
"Мы также должны уделить внимание низкому уровню вакцинации (среди беженцев. — Ред.) от таких болезней как туберкулез и корь. Это в особенности важно для детей", — подчеркнула Кириакидес. Она сообщила, что удалось договориться о 200 тысячах доз вакцин от дифтерии и столбняка от компании Sanofi для Украины, а также еще о 70 тысячах доз, которые доставят в Чехию, Словакию и Молдову.
Еврокомиссар попросила министров здравоохранения стран ЕС уделить отдельное внимание и медицинским нуждам женщин из Украины, спасающимся в Евросоюзе от войны.
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