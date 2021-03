Еврокомисар заявил, что у ЕС нет необходимости в "Спутнике V"

"Нам совершенно не нужен "Спутник V", - заявил он. "Сегодня мы, безусловно, имеем возможность поставить 300-350 млн доз к концу июня, а значит, к 14 июля мы сможем достичь" коллективного иммунитета в Европе, считает Бретон.

Во Франции 14 июля - дата, которую еврокомиссар выбрал в качестве ориентира - является национальным праздником, это - День взятия Бастилии.

Комиссар ЕС: приоритет должен быть отдан европейской продукции

Кроме того, комиссар ЕС выразил уверенность, что Евросоюз должен помочь Москве в производстве вакцины в случае необходимости, однако приоритет, по его мнению, должен быть отдан европейской продукции.

Бретон добавил, что необходимые для прививок дозы - "уже на месте, теперь люди должны принять" факт вакцинации а также то, что "у нас есть логистика".

Производители "Спутника V" обвинили еврокомиссара в предвзятости

В Twitter производители российского препарата уже отреагировали на комментарий еврочиновника: "Комиссар Тьерри Бретон явно предвзято относится к вакцине "Спутник V" только потому, что она - российская". Он игнорирует, "что эта вакцина имеет более высокую эффективность и лучшие показатели безопасности, чем некоторые другие вакцины, одобренные в ЕС", - говорится далее в записи, оставленной в сети микроблогов.

Commissioner @ThierryBreton is clearly biased against the Sputnik V vaccine just because it is Russian. He ignores that is has higher efficacy and better safety record than some other vaccines approved in the EU.