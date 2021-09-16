Этот документ евродепутаты приняли в виде резолюции, за которую проголосовали 494 европарламентария, 103 — высказались против, еще 72 — воздержались, сообщает корреспондент DW. Результаты голосования огласили в четверг, 16 сентября, в Страсбурге. Дебаты на эту тему евродепутаты провели во вторник.

Режим Путина — "стагнирующая авторитарная клептократия"



Главным интересом ЕС резолюция называет "свободу, стабильность и мир" в Европе и за ее пределами, угрозу которым несет "агрессивная политика российских властей". Среди примеров евродепутаты называют незаконную "оккупацию и аннексию" Крыма, нарушение территориальной целостности Украины, Грузии и Молдовы, а также кибератаки, вмешательство в выборы и возможные теракты на территории ЕС, в частности в Чехии.

В Европарламенте подчеркнули, что проводят различие между российским народом и властями РФ. При этом режим Путина называют "стагнирующей авторитарной клептократией, которую возглавляет пожизненный президент, окруженный олигархами".

"Все критические меры, предложенные в этой рекомендации, направлены на режим президента Путина, а также его уголовные действия и антидемократическую политику", — отмечается в документе.

Брюсселю советуют снизить зависимость от нефти и газа из РФ



Евросоюзу Европарламент рекомендовал разработать всеобъемлющую стратегию в отношении России. В частности, "ЕС должен фундаментально реформировать свою внешнюю политику, чтобы достойным доверия образом демонстрировать свои амбиции как влиятельного глобального игрока". Для этого Евросоюзу, в частности, советуют укрепить оборону и усилить сотрудничество между разведками его государств-членов.

"ЕС должен быть готов использовать свое влияние и призвать к отключению России от платежной системы SWIFT, чтобы не позволить российским властям продолжать свое агрессивное поведение", — отмечается в резолюции.

Евродепутаты считают, что ЕС "должен усилить свои возможности" вводить санкции "против российских властей, российских олигархов, приспешников президента Путина и членов их семей за нарушения прав человека или системные репрессии против демократических сил, меньшинств, религиозных организаций и групп ЛГБТИ+ в России".

Особое внимание документ уделяет энергетике. Евродепутаты считают, что ЕС должен быть готов ограничить импорт нефти и газа из РФ, если Москва "продолжит свои угрозы против государств ЕС и военную активность против стран-членов "Восточного партнерства": Украины, Грузии, Молдовы, Беларуси, Азербайджана и Армении.

Для этого "ЕС следует создать и реализовывать четкую стратегию завершения зависимости от российских газа, нефти и другого сырья, в частности железа, стали, алюминия и никеля".

Евродепутаты ожидают, что выборы в Госдуму не будут честными



Значительную часть резолюции посвятили "домашним репрессиям" в РФ. "Ситуация в России ухудшается ужасным образом из-за усиления президентом Путиным репрессий", — отметили евродепутаты. В частности, Европарламент назвал "беспочвенным" и "дискриминационным" решение о признании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального экстремистской организацией.

В рекомендациях говорится, что ЕС должен найти более эффективные способы требования от Москвы освободить Навального, Юрия Дмитриева и всех остальных политзаключенных, которых, судя по спискам "Мемориала" в РФ около 400 человек.

Кроме того, евродепутаты обвинили Кремль в "усилении репрессий против политической оппозиции" перед выборами в Госдуму 17-19 сентября. В частности, "ключевых оппозиционеров" держат либо в тюрьме, либо под домашним арестом. По мнению евродепутатов, репрессии против политических конкурентов и злоупотребление процедурами регистрации "сделают просто невозможным говорить о честных парламентских выборах в сентябре 2021 года".

"ЕС должен быть готов не признать парламент России", — отмечается в резолюции. Если выборы в Госдуму признают сфальсифицированными и не отвечающими международным стандартам, то евродепутаты предлагают приостановить участие РФ в международных организациях с парламентскими ассамблеями, прежде всего в ПАСЕ.

В документе также говорится о том, что Евросоюз должен осудить проведение Россией выборов в "оккупированном Крыму" и не признавать их результаты.

Что ЕС мог бы предложить демократической России



По мнению евродепутатов, Евросоюзу следует продемонстрировать гражданам России, что он готов реагировать на их заботы. "У России может быть демократическое будущее. Как и все люди, граждане России стремятся к универсальным ценностям свободы и демократии", — говорится в резолюции.

"У ЕС должно быть видение и стратегия будущего отношений Евросоюза со свободной, процветающей, мирной и демократической Россией, полностью соблюдающей международное право, свои международные обязательства и принципы добрососедских отношений", — считают в Европарламенте. Там добавляют, что такая стратегия должна включать предложения визовой либерализации, свободной торговли и инвестиционных программ.