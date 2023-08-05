Евродепутаты просят ЕС защитить отказников от армии из РФ

17 депутатов Европарламента призвали Европейскую комиссию и страны ЕС провести консультации по общей визовой политике в отношении россиян и выработать принципы выдачи въездных виз и предоставления убежища гражданам РФ, не желающим воевать в Украине. "Учитывая тот факт, что российские вооруженные силы практикуют нарушения прав человека и международного гуманитарного права в Украине, у россиян есть моральное оправдание, чтобы не служить в армии, участвующей в войне", - сказано в письме, текст которого в пятницу, 4 августа, попал в распоряжение DW.

Право на отказ от военной службы по соображениям совести закреплено в Конституции РФ, однако власти либо не информируют призывников об этом праве, либо отказывают им в его осуществлении, указывается в обращении.