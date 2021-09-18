Евродепутат: "России рано кричать "ура" по поводу "Северного потока-2"

Спорный германо-российский газопровод "Северный поток-2" (СП-2) еще может стать инвестиционной руиной, российские крики "ура" по поводу завершения этого проекта преждевременны, заявил депутат Европарламента от фракции "зеленых" Райнхард Бютикофер (Reinhard Bütikofer) в интервью агентству dpa, обнародованном в субботу, 18 сентября.
Строительство нового трубопровода было завершено 10 сентября. Согласно планам, по нему должно ежегодно поставляться 55 млрд кубометров газа из России в Германию.
Против "Северного потока - 2", выступают США и ряд стран ЕС, в частности республики Балтии и Польша, а также Украина, которая не хочет терять транзит российского газа через свою территорию. Серьезное противодействие этому проекту оказывают и в Европейском парламенте. Кроме того, против запуска нового газопровода протестуют немецкие экологи, а некоторые политические партии в ФРГ требуют заморозить этот проект.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на вопрос о том, является ли завершение строительства СП-2 большим триумфом для российского президента Владимира Путина, ответил: "Когда Северный поток-2" будет запущен, то в выгоде окажутся и поставщики энергии, и потребители. То есть все".
Неурегулированные вопросы
Райнхард Бютикофер, однако, напомнил, что эксплуатация СП-2 должна отвечать требованиям европейского законодательства. Так, к примеру, в рамках антимонопольных правил должен быть обеспечен анбандлинг - отделение деятельности оператора ГТС от добычи и поставки газа. Российский концерн "Газпром" до сих пор не обеспечил этого в случае с новым трубопроводом, констатировал евродепутат.
Бютикофер также указал, что, согласно европейским нормам, на закачку газа в трубопровод должны иметь право и третьи стороны, но "Газпром" пока не нашел решения и в этом вопросе. Наконец, для запуска СП-2 требуется сертификация от властей ФРГ, и когда она будет получена, тоже неизвестно.
Даже если Федеральное агентство по сетям и одобрит запуск СП-2, данный проект еще может быть остановлен Еврокомиссией. Если найдутся серьезные аргументы в пользу того, что позитивное решение федерального агентство по СП-2 противоречит европейскому энергетическому законодательству, то новый газопровод еще может превратиться в "инвестиционную руину", полагает Райнхард Бютикофер.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Экономист: в странах ЕС такого использования "паспорта возможностей", как в Литве, нет (128)
В Европе продовольственные магазины открыты для всех, а...
В Вильнюсе митинг Астраускайте закончился раньше, чем планировалось задержаны два человека (38)
Организатор митинга 10 августа, который завершился...
"Коридор" Александра Ратько: переплыть Неман и начать "дыхать разам" в Вильнюсе, где родился Ромен Гари Вторая серия "Одиночество" (33)
"Ты плывешь и плывешь. Осознание страха пришло где-то...
В поликлиниках – критическая нагрузка на семейных врачей: невозможно даже по телефону выписать лекарства (101)
В некоторых поликлиниках Литвы сложно не только...
В Вильнюсе готовятся существенные изменения ПДД: половина улиц станет велосипедными (5)
Водителей в Вильнюсе ждет немало изменений ПДД ....