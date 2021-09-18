Евродепутат: "России рано кричать "ура" по поводу "Северного потока-2"

Спорный германо-российский газопровод "Северный поток-2" (СП-2) еще может стать инвестиционной руиной, российские крики "ура" по поводу завершения этого проекта преждевременны, заявил депутат Европарламента от фракции "зеленых" Райнхард Бютикофер (Reinhard Bütikofer) в интервью агентству dpa, обнародованном в субботу, 18 сентября.

Строительство нового трубопровода было завершено 10 сентября. Согласно планам, по нему должно ежегодно поставляться 55 млрд кубометров газа из России в Германию.

Против "Северного потока - 2", выступают США и ряд стран ЕС, в частности республики Балтии и Польша, а также Украина, которая не хочет терять транзит российского газа через свою территорию. Серьезное противодействие этому проекту оказывают и в Европейском парламенте. Кроме того, против запуска нового газопровода протестуют немецкие экологи, а некоторые политические партии в ФРГ требуют заморозить этот проект.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на вопрос о том, является ли завершение строительства СП-2 большим триумфом для российского президента Владимира Путина, ответил: "Когда Северный поток-2" будет запущен, то в выгоде окажутся и поставщики энергии, и потребители. То есть все".

Неурегулированные вопросы

Райнхард Бютикофер, однако, напомнил, что эксплуатация СП-2 должна отвечать требованиям европейского законодательства. Так, к примеру, в рамках антимонопольных правил должен быть обеспечен анбандлинг - отделение деятельности оператора ГТС от добычи и поставки газа. Российский концерн "Газпром" до сих пор не обеспечил этого в случае с новым трубопроводом, констатировал евродепутат.

Бютикофер также указал, что, согласно европейским нормам, на закачку газа в трубопровод должны иметь право и третьи стороны, но "Газпром" пока не нашел решения и в этом вопросе. Наконец, для запуска СП-2 требуется сертификация от властей ФРГ, и когда она будет получена, тоже неизвестно.

Даже если Федеральное агентство по сетям и одобрит запуск СП-2, данный проект еще может быть остановлен Еврокомиссией. Если найдутся серьезные аргументы в пользу того, что позитивное решение федерального агентство по СП-2 противоречит европейскому энергетическому законодательству, то новый газопровод еще может превратиться в "инвестиционную руину", полагает Райнхард Бютикофер.