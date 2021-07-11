Как часто бывает, королева выразила общее настроение нации.

Дома и автомобили по всей стране в эти выходные украшены бело-красными национальными флагами с крестом Святого Георгия, а столики почти во всех пабах на вечер воскресенья полностью забронированы.

Больше 350 тыс. человек подписали петицию с требованием сделать понедельник официальным выходным днем в случае победы сборной. В правительстве дали понять, что изучают эту возможность.

В своем послании к сборной Елизавета II вспомнила, как в 1966 году награждала английскую национальную команду после победы на чемпионате мира.

Она выразила надежду, что в историю войдет не только успех английских футболистов, но и командный дух, ответственное отношение и гордость, проявленные ими на этом Евро-2020.

"Пятьдесят пять лет назад мне посчастливилось вручить Бобби Муру Кубок мира и увидеть, что значило для игроков, тренеров и персонала команды выйти в финал большого международного турнира по футболу и победить в нем", - говорится в послании Елизаветы II.

От лица королевской семьи и от себя лично она поздравила футболистов с выходом в финал.

В сборной оценили поддержку со стороны королевы и премьер-министра Британии Бориса Джонсона.

На пресс-конференции в субботу тренер английской команды Гарет Саутгейт отметил письма от них, но подчеркнул, что команда сосредоточена на победе в финале.

Внук королевы, принц Уильям, возглавляющий футбольную ассоциацию Англии, присутствовал на нескольких матчах сборной на стадионе Уэмбли.

В матче 1/16 финала против Германии на трибуне вместе с ним была его жена Кейт, герцогиня Кембриджская, и их сын принц Джордж.

А капитан английской сборной Гарри Кейн в пятницу рассказал о словах поддержки от американского актера Тома Круза, пожелавшего его команде успеха.

Победы английским футболистам пожелали и в британской армии.