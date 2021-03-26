aA
Вокруг 400-метрового контейнеровоза "Эвер Гивен", который сел на мель в Суэцом канале и перегородил дорогу другим судам, начали углублять дно. Вчерашняя попытка снять контейнеровоз с мели провалилась.
"Эвер Гивен": вокруг контейнеровоза в Суэцком канале начали углублять дно
© AFP / Scanpix

Работы по углублению дна по периметру контейнервоза проводят два земснаряда, говорится на сайте управления Суэцкого канала.

В работах также принимают участие экскаваторы, которые удаляют песок со стороны передней части контейнеровоза, а также девять буксиров.

Накануне голландская компания Smit Salvage, которая поднимала затонувшие итальянский круизный лайнер "Коста Конкордия" и российскую атомную подлодку "Курск", а сейчас вместе с другими аварийно-спасательными службами пытается сдвинуть с места контейнеровоз, высоко оценила меры, принятые властями Суэцкого канала для урегулирования ситуации, говорится на сайте управления.

Об этом представители голландской компании заявили во время встречи с Комитетом по кризисным ситуациям управления. На ней представители комитета выдвинули предполагаемые сценарии, как спустить судно на воду, в том числе возможность проведения дноуглубительных работ.

Как стало известно, попытка снять судно с мели, предпринятая в четверг, провалилась. Операция по спуску контейнеровоза на воду может занять дни или даже недели.

Контейнеровоз "Эвер Гивен" перегородил Суэцкий канал 23 марта, в результате чего образовалась огромная пробка из других судов. На данный момент по обе стороны канала скопились около 150 судов.

По Суэцкому каналу проходит 12% мировых грузоперевозок. Альтернативный маршрут, вокруг мыса Доброй Надежды в Южной Африке, может занимать у судов на две недели дольше.

Владелец контейнеровоза, японская фирма Shoei Kinsen, накануне принесла извинения за урон глобальным грузоперевозкам, нанесенный ситуацией.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com

TOP новостей

Правительство Литвы продлило карантин до мая  движение ограничено с субботы (181)

В пятницу утром правительство Литвы обсудило...

Премьер-министр Литвы призывает сделать паузу: мы не хотим комендантского часа (62)

В пятницу утром правительство Литвы изменило...

Мэр Висагинаса сдержал слово - сделал прививку вакциной AstraZeneca (6)

В Литве продолжается вакцинация от коронавируса....

Комиссар Паланги: если вы сегодня приехали в Палангу, лучше покинуть ее до 24.00 ч. (7)

В пятницу правительство Литвы решило вернуть...

Президент ассоциации мэров Литвы о решении правительства: это бесконечная история (16)

Президент Литовской ассоциации мэров Миндаугас...