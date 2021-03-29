"Эвер Гивен" сняли с мели в Суэцком канале

Видео, на котором заметно, что судно удалось сдвинуть с точки, появилось в соцсетях. Компания-владелец контейнеровоза Inchcape подтвердила, что судно снято с мели.

Две предыдущие попытки снять его с мели, предпринятые в последние сутки и во время прилива, к успеху не привели.

В воскресенье к операции подключились дополнительные буксирные катера.

Если бы и эта попытка провалилась, то началась бы работа по разгрузке судна, чтобы уменьшить его общий вес - он составляет 220 тыс. тонн.

Такое распоряжение отдал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Однако опрошенные Би-би-си эксперты говорили, что на такую операцию могли уйти недели. Последствия такой продолжительной блокировки Суэцкого канала сложно предсказать.

В субботу спасатели попытались использовать высокий прилив для освобождения судна. Одновременно из-под носа судна, воткнувшегося в берег, земснаряды удаляют тысячи тонн песка и глины. Как сообщается, были перемещены больше 27 тыс. тонн.

Приливы и сильные ветры усложняли эту работу.

В "Твиттере" даже появилось видео, на котором буксиры победно гудят, празднуя это небольшое достижение.

Голландские спасатели, имеющие большой опыт подобного рода работ, говорили, что опасаются разлома судна, если будет приложено слишком большое усилие.

А агентство Рейтер, ссылаясь на источники в компании, сообщало, что под днищем судна обнаружен массив камня, что может серьезно усложнить работы.

Суэцкий канал - один из самых загруженных участков морских торговых путей, "Эвер Гивен" перегораживает его со вторника, закрыв путь более чем 300 судам, оказавшимся в пробке.

Некоторые суда были вынуждены изменить маршрут и двинулись вокруг Африки.

Контейнеровоз "Эвер Гивен" перегородил Суэцкий канал 23 марта. По словам капитана судна, его буквально сдуло с курса мощным порывом ветра.

Это самое большое судно, которое когда-либо испытывало проблемы в акватории Египта. Его размеры - 59 на 400 метров (это длина четырех футбольных полей). Буксирам и спасательным катерам удалось развернуть судно вдоль берега, но этого недостаточно, чтобы возобновить навигацию.

В последний раз подобный инцидент в Суэцком канале произошел в 2017 году, когда из-за технических неисправностей на мель сел японский контейнеровоз. Тогда египтянам удалось возобновить судоходство в проливе всего за несколько часов.