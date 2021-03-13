Euronews рассказал, кому и как в ЕС выдадут "паспорта вакцинации"

"Почему? Потому что неутвержденные вакцины от других компаний не подпадают под действие положения об ответственности ЕС и контроле качества", - передает "Интерфакс" со ссылкой на публикацию на сайте телеканала.

Источник пояснил, что член Еврокомиссии по вопросам юстиции Дидье Рейндерс "дал понять, что государства-члены могут свободно вакцинировать своих граждан другими препаратами, но им не будет выдан лицензированный проездной сертификат, если их прививки не были сделаны одобренными вакцинами, из которых на данный момент прошли одобрение четыре - Pfizer-BioNtech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson".

Собеседник телеканала сказал, что срок действия Green Pass должен быть ограничен окончанием пандемии COVID-19, при этом применение тестов и карантина по-прежнему не исключается в рамках обеспечения свободного перемещения.

"Таким образом, - делает вывод Euronews, - вакцинация не становится предварительным условием для свободного передвижения".

Телеканал напоминает заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о технической возможности разработать "зеленый пропуск" в течение примерно трех месяцев, используя данные, указывающие, был ли человек вакцинирован, показал ли он отрицательный результат при тесте и имеет ли иммунитет после заражения коронавирусом.

Но сначала должны быть решены многие политические проблемы, уточняется в публикации.