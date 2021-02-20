До сих пор, отмечает издание, только одно государство из всех стран-участниц ЕС выступило за то, чтобы включить в санкционный список еще и олигархов. По словам дипломатов, оно находится в Восточной Европе. Даже страны Балтии на этот раз решили довольствоваться минимальным вариантом. Речь, таким образом, идет о своего рода компромиссе.

Один из источников EUObserver сообщил, что ЕС может ввести санкции против олигархов, только "если для этого есть прочная правовая база", иначе российские бизнесмены добьются отмены ограничений через суд.

Ведущая политическая сила ЕС, Германия, считает, что ограничения должны вводиться лишь против непосредственных нарушителей прав человека, пишет EUObserver. Власти ФРГ известны и своим лояльным отношением к "Северному потоку - 2", напоминает издание.

Правда один из источников в ЕС считает, что второй санкционный пакет может быть введен позже, и он будет направлен уже против богатейших лиц России. По его словам, в настоящее время необходимо разобраться в юридической основе таких санкций: если этого не сделать, есть риск того, что олигархи попросту отменят эти меры через европейские суды.

Впрочем, европейский дипломатический источник признался в беседе с EUObserver, что не понимает, почему нельзя привлечь к ответственности олигархов, извлекающих выгоду из подавления прав и свобод, в рамках "Закона Магнитского".

22 февраля министры иностранных дел ЕС согласуют пакет мер против российских официальных лиц, причастных к тюремному заключению политика, напоминает издание. Предполагается, что им запретят въезд в Евросоюз и заморозят их активы.

Темой обсуждения в понедельник станет не только арест Навального и отказ выполнять решение ЕСПЧ о его освобождении, но также и репрессии против российских мирных демонстрантов в целом. Дипломатическая служба ЕС обещала ускорить процесс, чтобы санкционный режим вступил в действие уже в ближайшие недели.

По данным агентства Bloomberg, санкции ЕС "вряд ли" будут нацелены на российских бизнесменов, как того добиваются ближайшие сторонники Навального, "поскольку некоторые члены блока опасаются сжигать все мосты с Москвой". Агентство об этом узнало от "неназванных дипломатов".

Ранее Reuters сообщил, что после встречи представителей ЕС 17 февраля, когда обсуждались санкции, сразу не стало ясно, затронут ли ограничительные меры влиятельных бизнесменов. Кроме того, по сведениям агентства, на встрече не обсуждали санкции против российского газопровода "Северный поток - 2".

По словам одного из источников EUObserver, санкции из-за дела Навального могут ввести через несколько недель. Источник Reuters рассчитывает, что решение примут до саммита ЕС, намеченного на 25-26 марта. Агентство также отметило, что на 22 марта назначена встреча глав МИД стран ЕС. По данным Reuters, в целом санкции поддерживают Германия, Швеция, Франция, Польша, Латвия, Литва и Эстония.

Напомним, близкие соратники Алексея Навального обратились к властям США и ЕС с призывом ввести персональные санкции против 35 человек из окружения российского президента, причастных, как они утверждают, к коррупции и нарушению прав человека. Навальный и его сторонники подчеркивают, что призывают не к секторальным санкциям, а к точечным мерам воздействия на конкретных лиц.

Позднее более 150 политиков, общественных деятелей, правозащитников, ученых и активистов из разных стран призвали Евросоюз придать ситуации с заключением оппозиционера Алексея Навального "самую высокую степень важности". Для этого предлагается использовать режим санкций ЕС, являющийся аналогом "акта Магнитского".

В России после этого стали обсуждаться вопросы ответственности за призывы к санкциям - вплоть до лишения гражданства. С такой инициативой, например, выступил кинорежиссер Никита Михалков. Хотя такие предложение противоречит действующей Конституции, кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков уже приветствовал "дискуссию" на эту тему.