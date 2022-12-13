Корчевников, например, публикует комментарии в социальных сетях, которые "ассоциируют Запад и Украину с безбожием и дьяволом", говорится в санкционных документах ЕС, с которыми ознакомился EUobserver.

ЕС также планирует заморозить активы и запретить выдачу виз четырем членам семьи Ковальчуков, которые являются приближенными к президенту России Владимиру Путину.

Как говорится в документах ЕС, Татьяна Ковальчук, например, является "третьей самой богатой женщиной в России с состоянием в 600 миллионов долларов [569 миллионов евро]" и совладелицей горнолыжного курорта Игора недалеко от Санкт-Петербурга в России, "где дочь Путина отпраздновала свою свадьбу".

Кроме того, в рамках девятого пакета санкций планируется отозвать лицензии на вещение в странах Евросоюза у телеканалов НТВ / "НТВ-Мир", "Россия-1" и РЕН-ТВ.

Среди 144 подсанкционных лиц числятся и две дочери и двоюродная сестра главы Чечни Рамзана Кадырова, а также десятки мелких министров, депутатов, сенаторов, губернаторов регионов, младших офицеров и госслужащих.

В девятый пакет санкций также будут включены и экономические меры — эмбарго на инвестиции в горнодобывающий сектор России, запрет на продажу технологий двойного назначения 169 российским компаниям и замораживание активов Кредитного банка Москвы и Дальневосточного банка.