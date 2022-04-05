И российские власти — далеко не единственные, кто догадался использовать такие ”аргументы” во время войны. Вот лишь три показательных примера из истории XX века, пишет "Медуза".

Гражданская война в Испании



26 апреля 1937 года самолеты нацистского ”Легиона Кондор”, отправленного по приказу Гитлера поддержать силы националистов под командованием Франсиско Франко, атаковали город Герника — центр баскского сопротивления.

Бомбардировка прошла под предлогом уничтожения моста, ведущего в город, и военно-промышленной инфраструктуры республиканцев — но именно они в результате бомбардировки не пострадали. А вот остальной город сгорел практически полностью.

Хотя это был не первый случай бомбардировки с воздуха республиканских городов франкистами и их союзниками, разрушение Герники получило мировую известность благодаря одноименной картине Пабло Пикассо.

Сразу после авианалета и пожара, уничтожившего город, националисты, занявшие Гернику, начали ликвидировать последствия бомбардировки — осколки бомб и неразорвавшиеся снаряды. Они также разложили в разных местах бочки из-под горючего, намереваясь обвинить в подрыве Герники самих республиканцев.

Участие Германии в бомбардировке Герники было очевидно с первых дней благодаря работе журналистов. Однако по личному приказу Франко его подчиненные — например, генерал Гонсало Кейпо де Льяно и пресс-секретарь Франко Луис Болин — раздавали комментарии подконтрольным франкистам радиостанциям и газетам о том, что статьи в иностранной прессе о бомбардировке Герники франкистами — выдумки ”пьяниц и обманщиков”, а все доказательства указывают на то, что город уничтожили отступающие силы республиканцев.

Обстрел рынка Маркале в Сараево во время войны в Боснии



В результате обстрела Сараево 5 февраля 1994 года погибли 68 человек, которые стояли в очереди за продуктами, дефицитными в условиях осады. Сербы, осаждавшие город, утверждали, что боснийцы обстреляли себя сами, чтобы ”вызвать сочувствие и получить помощь Запада”.

Прокуроры Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) установили, что по рынку Маркале был выпущен 120-миллиметровый снаряд с позиций, которые занимала армия Республики Сербской. Однако Слободан Милошевич, Радован Караджич и другие сербские лидеры и сербские СМИ утверждали, что минометный удар по рынку Маркале в Сараево — дело рук самих боснийцев. Причем ссылаясь на единственного сербского эксперта по баллистике, который подтверждал их слова.

Например, в передаче Pečat, вышедшей в эфире государственной телерадиокомпании Республики Сербской RTRS в 2005 году, утверждалось, что снаряд, убивший 68 человек на рынке, не мог быть выпущен с сербских позиций. Более того, утверждала передача, в результате самого обстрела погибли лишь несколько человек, а тела остальных жертв привезли на место взрыва заранее, чтобы усилить пропагандистский эффект.

Также, утверждала передача, специально для того, чтобы задокументировать эту якобы подготовленную провокацию, на ее место загодя прибыли четыре съемочные группы.

В Сербии и Республике Сербской эта конспирологическая версия событий в Маркале до сих пор крайне популярна.

Геноцид армян в Турции



24 апреля 1915 года османские власти арестовали, а затем убили около 800 представителей армянской интеллигенции в Константинополе (Стамбуле). С этого началась кампания целенаправленного уничтожения христианского населения Османской Турции (помимо армян пострадали также греки и ассирийцы), которая шла примерно до 1922-го.

Армян депортировали и массово убивали с такой интенсивностью, что в некоторых районах восточной Турции, населенных в то время преимущественно армянами, их не осталось вовсе. Всего, по разным оценкам, за эти годы погибли от 800 тысяч до более миллиона армян. Теперь многие страны мира, в том числе Россия, признают эти события геноцидом.

В ходе самих этих событий националистическое правительство младотурок объясняло необходимость ”избавиться от армян” тем, что они якобы предатели, которые помогают противникам Турции в Первой мировой войне — в первую очередь России.

Все последующие 100 лет власти и правители Турции — от Кемаля Ататюрка до Реджепа Тайипа Эрдогана — занимаются последовательным замалчиванием и отрицанием геноцида на государственном уровне.

Хотя в 2014 году тогдашний премьер-министр Турции (он же нынешний президент) Эрдоган неожиданно выразил соболезнования внукам армян, ”погибших в событиях начала XX века”, в Турции требование признать геноцид армян официально является уголовным преступлением по статье, которая наказывает за ”оскорбление турецкой нации и ее государственности”. ”Фальсификациями” же объявляются все свидетельства — переживших геноцид армян или западных дипломатов, — которые не ссылаются на турецкий государственный архив. При этом, как стало известно из дипломатической утечки из консульства США в Турции, данные о геноциде в этом архиве последовательно уничтожают.

Турецкие власти до сих пор не только отрицают сам факт геноцида, но и позиционируют именно турок как ”настоящих жертв геноцида”. Например, в городе Ыгдыр в восточной Турции находится памятник и музей геноцида — но посвящен он ”туркам — жертвам геноцида со стороны армян”, который якобы произошел в начале XX века. Случаи убийств турок армянами в те годы действительно были, но их масштабы несравнимы с ”чистками”, которые проводили турки.