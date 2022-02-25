По словам президента, россияне не различают, по каким целям действовать. Поэтому под удар попадают и жилые дома, а не только военные объекты.

"Цель этой атаки - давление. Давление на вас, уважаемые граждане. Давление на все наше общество. Я подчеркиваю: не просто на власть, а на всех украинцев. И сегодня еще больше чем вчера. Наши ребята и девушки, все защитники Украины не дали врагу реализовать оперативный замысел вторжения в первый день", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что в большинстве направлений врага остановили, ведутся бои. Зеленский отметил, что системы противовоздушной обороны защищают небо, но авиация врага подло действует над жилыми кварталами, в частности в Киеве.

Зеленский отметил, что это нападение напоминает атаку на Киев в 1941 году.

"Мы защищаем наше государство в одиночку. Мощнейшие силы мира наблюдают издалека. Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы слышим в нашем небе и слышим на нашей земле, что этого недостаточно", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что только солидарность украинцев может защитить нашу свободу. По его словам, военные выполняют свои задачи на максимум. В то же время глава государства призвал всех украинцев мобилизоваться и помогать друг другу и армии.

"Судьба украинцев зависит только от нас. Никто другой, кроме нас, не будет руководить нашей жизнью. Мы на своей земле, за нами правда. Уничтожить наш характер не получится. Ракеты "Калибр" беспомощны против нашей свободы", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что России все равно придется говорить с нами о том, как закончить боевые действия и остановить это вторжение.

"Чем быстрее разговор начнется, тем меньше будут потери для самой России", - отметил Зеленский.

Также президент обратился к россиянам.

"Уважаемые граждане Российской Федерации, как я уже сказал, сегодня ночью начали бомбить жилые кварталы города-героя Киева. Это все напоминает 1941 год. Все граждане, которые выходят на протест: мы вас видим. Это значит, что вы нас услышите. Это значит , что вы нам начинаете верить. Сражайтесь за нас, боритесь против войны", - заявил Зеленский.