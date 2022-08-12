"Это определенно был не HIMARS". Расследование CNN, опровергающее российскую версию обстрела колонии в Еленовке

Эксперты CNN проанализировали доступные видео и фотографии из Еленовки до и после атаки и пришли к выводу, что российская версия событий, скорее всего, является выдумкой, а вероятность того, что склад был поражен ракетой HIMARS, практически исключена.

По снимкам барака, в котором содержались погибшие заключенные, видно, что он устоял: стены и большая часть крыши остались целыми. Внутри здания заметны свидетельства пожара.

Эксперт по вооружениям Крис Кобб-Смит, с которым поговорил CNN, утверждает, что удар HIMARS нанес бы гораздо больший ущерб. "На видео не видны воронки, кровати не сдвинуты, столбы не повреждены, но видны массивные повреждения от пожара. Если бы это была управляемая реактивная система залпового огня, мы бы увидели воронки, разбитые потолки и стены, разорванные тела", — заявил он. Кобб-Смит считает, что основной ущерб зданию был вызван интенсивным пожаром, а вовсе не ракетой.

В качестве подтверждения его версии CNN приводит спутниковые снимки из Новой Каховки, где 12 июля ракетой HIMARS был взорван российский склад боеприпасов — там на месте здания видна воронка и значительные разрушения.

Российский склад боеприпасов в Новой Каховке 11 июля 2022 года:

Место взрыва склада 12 июля 2022 года:

Кобб-Смит также назвал странным, что остатки ракеты HIMARS были сфотографированы российскими журналистами не на самом месте взрыва. "Базовым элементом любого расследования является сбор визуальных доказательств наличия остатков боеприпасов там, где они были обнаружены", — отмечает эксперт.

Официальные лица США также отрицают версию об использовании американских РСЗО в Еленовке. "Это определенно был не HIMARS", — заявил CNN неназванный чиновник.

"Нашим экспертам по взрывчатым веществам ясно, что это не был взрыв фугаса извне. Гораздо более вероятно, что это был поджог изнутри здания", — сказал каналу еще один западный чиновник.

Кроме того, опрошенные CNN аналитики говорят о нерациональности использования Украиной HIMARS для атаки колонии в Еленовке, которая находится всего в 15 километрах от линии фронта. HIMARS — дорогое оружие для дальнего прицеливания, способное поражать объекты на расстоянии до 300 километров. "Нет смысла использовать его [HIMARS] таким образом. У украинцев есть другое оружие для таких коротких дистанций", — заявил CNN официальный представитель НАТО.

Очевидцы также говорят, что не слышали ни взрыва, ни звука приближающейся ракеты. Имеющиеся данные свидетельствуют о внезапном и сильном пожаре внутри здания. Так, по оценкам специалистов военного издательства Janes, на внутренних стенах и крыше барака почти нет следов от осколков, но есть признаки повреждений от чрезвычайно высоких температур.

Украинские власти считают, что пожар в бараке был вызван применением термобарического оружия — боеприпаса, который распыляет в воздухе специальный аэрозоль, который затем поджигается и детонирует.

В пользу версии об инсценировке атаки для сокрытия следов пыток военных украинские чиновники также привели тот факт, что обстрел Еленовки произошел накануне запланированного обмена пленными между Москвой и Киевом. Гуманитарные работники и бывшие заключенные Еленовки в беседе с CNN заявили, что избиения и пытки были обычным явлением в колонии, а условия содержания там ужасны. Все это нарушает положения Женевской конвенции о военнопленных.