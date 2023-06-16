"Это очень тяжелая битва". Что говорят об украинском контрнаступлении

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр уточнила, что украинская армия продвинулась примерно на километр на трех направлениях: в районе Бахмута и в двух местах на южном фронте.

За какое время произошло это продвижение, Маляр не уточняет, но по ее постам в телеграме можно предположить, что это - отчет за последний день.

По словам Маляр, украинские части наступают к северу от Бахмута и на участках, которые она называет бердянским и мариупольским направлениями - это два района на южном фронте, под Ореховым и южнее Великой Новоселки.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный командир Алексей Громов, выступая в четверг перед журналистами, повторил сообщения о том, что за последнюю неделю украинские войска освободили семь населенных пунктов, и добавил, что общая площадь освобожденной территории составила 103 кв. км.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что ситуация на фронте непростая, но "имеет позитивный характер", однако не стал вдаваться в подробности.

"Наши люди героичные - те военные, которые заходят сейчас на первую линию врага. Они встречают серьезное сопротивление. И это понятно, почему. Потому что России проиграть Украине эту контрнаступательную и оборонную операцию - это, я считаю, проиграть всю войну", - сказал Зеленский.

Тем временем советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинское контрнаступление по большому счету еще и не началось, а войска лишь занимаются выявлением слабых мест в российской обороне.

"Мы еще не начинали контрнаступление как таковое, а Россия говорит - мы уже выиграли, мы уже отбили контрнаступление", - сказал Подоляк в эфире украинского телемарафона.

Как заявил Подоляк, сейчас цель украинских войск - уничтожить как можно больше мобилизованных солдат и техники противника и постепенно продвигаться вперед, выявляя наиболее уязвимые места в линиях обороны.

Многие наблюдатели отмечают, что ввиду того, что высказывавшиеся Киевом в начале года надежды на поставки ВСУ странами Запада необходимых для эффективного контранаступления типов вооружения (включая западные истребители, дальнобойные боеприпасы, достаточное количество артиллерии и основных танков), пока остаются во многом несбывшимися, войскам приходится использовать тактику медленного "прогрызания" российских оборонительных линий, и этот процесс может занять месяцы.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя слова Подоляка, сказал, что тот "наверное, про своих говорил", очевидно, имея в виду, что наступающие силы как правило несут более высокие потери.

Возможности независимо оценить масштабы потерь обеих сторон в ходе нынешнего наступления пока нет.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли также оценил ход контрнаступления ВСУ.

По словам Милли, самого высокопоставленного американского генерала, украинские войска постепенно добиваются успеха, однако цена наступления, вероятно, будет высокой, а битва - крайне трудной.

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"Украина начала наступать - и они постепенно двигаются вперед. Это очень тяжелая битва. Она очень жестокая, и на нее уйдет значительное время, а цена будет высокой", - заявил военачальник.

По оценке генерала Милли, украинская армия отличается хорошими качествами лидеров и высоким моральным духом, чего нельзя сказать о российских военных.

"Их лидеры не всегда действуют согласовано, моральных дух их войск невысок, и они сидят в глухой обороне. Многие из них даже не понимают, зачем они там оказались", - сказал американский генерал о российской армии.

"Решающая фаза еще впереди"

Накануне эксперт влиятельного британского Королевского института объединенных исследований (RUSI) Джек Уотлинг опубликовал аналитическую записку, в которой дал оценку хода контрнаступления Вооруженных сил Украины и сделал попытку предсказать, как оно может развиваться в дальнейшем.

Как считает аналитик, украинские военные уже сумели прорвать первоначальные позиции армии РФ на широком участке фронта, однако пока им далеко до основной оборонительной линии. "Киев пока не задействовал основную часть своих сил, и его передовые подразделения пытаются создать условия для прорыва", - пишет Уотлинг.

Он отмечает, что на первом этапе операции украинским силам пришлось тяжело. Первая линия обороны, по оценке эксперта, представляла собой лишь выкопанные вручную окопы и блиндажи, но за ними находились обширные минные поля, простреливаемые российскими беспилотниками и артиллерией.

Основная линия обороны РФ, которая расположена в 15-20 километрах от нынешних украинских позиций, состоит из профессионально выкопанных траншей, бетонных огневых точек, танковых препятствий и мин, пишет Уотлинг. Там также есть проводная связь для координации артиллерийских ударов. За второй оборонительной линией оборудован еще один, третий, ряд резервных позиций, заключает эксперт.

Уотлинг предсказывает, что боевые действия вскоре станут для ВСУ еще более трудными, поскольку чем глубже они будут проникать в российскую оборону, тем больше возможностей по их поражению получит российская артиллерия. При этом украинские артиллерийские установки, наоборот, смогут работать не так эффективно, а действия ВСУ станут более предсказуемыми, поскольку им придется двигаться только по разминированным участкам. Растет и риск применения против украинских военных российской авиации.

По мнению Уотлинга, сейчас ВСУ пытаются достичь трех главных целей:

Во-первых, они ведут интенсивную контрбатарейную борьбу с российскими войсками, при этом обе стороны пытаются поразить командные и логистические центры, а также артиллерию противника.



Во-вторых, ВСУ хотят заставить российскую армию задействовать резервы, то есть перебросить войска с третьей оборонной линии, чтобы укрепить секторы фронта, по которым наносятся удары. Таким образом украинским военным будет легче определить слабые места в обороне армии РФ, то есть районы, где прорвавшиеся отряды не будут встречены новыми резервными подразделениями.



В-третьих, украинская армия намерено атакует по всему фронту, чтобы как можно дальше продвинуться за первую линию обороны. Это позволяет расширить набор вариантов для атаки основной оборонной линии и оставляет российских военных в неуверенности относительно направления основного удара. К тому же столь большой размах действий растягивает российские войска и ограничивает их возможности по созданию эшелонированной обороны.

О будущем украинского наступления Уотлинг пишет, что в какой-то момент ВСУ должны будут принять решение о направлении основного удара. Именно тогда, по его словам, наступит решающая фаза операции.

"Когда эти соединения будут задействованы, наступление или приведет к прорыву или потерпит крах, - считает эксперт RUSI. - Линия обороны либо будет прорвана, либо не будет - и Киев должен подготовить поле боя, чтобы как можно больше увеличить вероятность прорыва".

В случае если такой прорыв произойдет, главным вопросом станет то, сколько резервных соединений Украина сможет направить, чтобы воспользоваться своим успехом в полной мере, продолжает Уотлинг. И добавляет, что скорость действий в этот момент станет решающей.

"Создание таких условий потребует значительных действий со стороны украинских сил, которым придется заставить россиян двигаться. Но если им это удастся, прочность обороны может быстро разрушиться. Украина может попытаться создать подобную ситуацию, но рассчитывать на это нельзя", - считает Уотлинг.

Он предсказывает, что для западных партнеров Украины лето будет очень трудным, поскольку украинские потери будут расти, а для достижения успеха понадобится время. Однако, по мнению эксперта, страны Запада должны и дальше готовить украинских военных и снабжать ВСУ необходимой техникой и боеприпасами.

"Сколько бы территории ни было освобождено в ходе этого наступления, критически важно убедительно показать Кремлю, что его поражение неизбежно - даже если оно будет происходить в несколько этапов", - заключает эксперт.