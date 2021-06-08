Новую форму представил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Появление карты и лозунгов на ней он объяснил так:

«Сборная Украины будет выступать на Евро-2020 в новой, особой форме. Главным ее атрибутом станет оберег и символ, дорогой сердцу каждого украинца. Это самое ценное для всех нас — очертание нашей страны, единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, моим родным Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и селами, где главная мелодия с детства — мелодия национального гимна, где „Слава Украине!“ соответствует лозунгу „Героям Слава!“, который теперь также будет на форме вдохновлять наших футболистов на новые победы».

Вообще, согласно действующему правилу №4 Международного совета футбольных ассоциаций, экипировка не должна содержать никаких политических и религиозных слоганов, заявлений или изображений. Например, нельзя изображать конкретных политиков, упоминать политические партии и организации, правительства или министерства, не допускаются отсылки к конкретным событиям с политическим подтекстом. Важно: в данном конкретном случае УЕФА не увидела нарушений этих правил и форму утвердила. В России возмутились. Так на новость отреагировал депутат Госдумы Дмитрий Севищев:

«Все мы прекрасно понимаем: Крым — территория Российской Федерации. Отвечать тут должны представители УЕФА. Это политическая провокация. Они еще раз хотят привлечь внимание всего мира. У них с газовыми проблемами ничего не получается, мир не могут установить, поэтому для них это проблема. Это проявление слабости, а не политической воли».

Наталья Поклонская предложила провести матч в родном Крыму. А Мария Захарова, представитель нашего МИДа, продемонстрировала свою эрудицию в области истории искусства:

«Прием не новый, называется тромплей — способ изображения и совокупность технических приемов, создающих иллюзию невозможного, либо напротив — представление доступного, осязаемого, но на самом деле не существующего. В русском языке есть простой аналог сложного термина — обманка».

Сегодня все вспомнили еще один футбольный скандал, связанный опосредованно с Украиной. Защитник сборной Хорватии Домагой Вида вместе с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем записали видеообращение после победы над Россией в 1/4 финала ЧМ в 2018-м году, где также высказали лозунг «Слава Украине!» и добавили, что эта их победа — за Украину. Оба игрока долгое время играли за Киевское «Динамо», и так они передали привет своим украинским коллегам по футболу. Домагой Вида от УЕФА тогда получил предупреждение больше не использовать политические лозунги.