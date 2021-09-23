Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в среду, 22 сентября, на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН призвал все страны всемирной организации, в том числе и Россию, присоединиться к "Крымской платформе" — дипломатической инициативе Украины по возвращению Крыма в международную повестку и, потенциально, под контроль Киева.

"Это не ирония и не троллинг, но этот формат всегда открыт для России. Поскольку в мире никто не чувствует себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом, как за каменной стеной", — заявил он, раскритиковав ООН за то, что ее представители не приняли участие в заседании "Крымской платформы", прошедшем в августе в Киеве.

Призыв Зеленского оживить ООН

Зеленский призвал к коренному реформированию ООН. "Мы хотим оживить ООН. Для начала нужно обновить устав. Это не рекомендации, которые можно выполнять по своему желанию. Вы не найдете там слов: каждый сам за себя", — подчеркнул украинский президент. Для оживления ООН он, в частности, предложил проводить заседания вблизи "горячих точек".

Владимир Зеленский также призвал ООН отреагировать на раздачу российских паспортов в неподконтрольных Киеву районах Украины, а также на участие крымчан и жителей самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" в выборах в Госдуму. "Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и пренебрежения к международному праву? Если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно?" — заявил президент Украины.