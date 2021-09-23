Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в среду, 22 сентября, на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН призвал все страны всемирной организации, в том числе и Россию, присоединиться к "Крымской платформе" — дипломатической инициативе Украины по возвращению Крыма в международную повестку и, потенциально, под контроль Киева.
"Это не ирония и не троллинг, но этот формат всегда открыт для России. Поскольку в мире никто не чувствует себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом, как за каменной стеной", — заявил он, раскритиковав ООН за то, что ее представители не приняли участие в заседании "Крымской платформы", прошедшем в августе в Киеве.
Призыв Зеленского оживить ООН
Зеленский призвал к коренному реформированию ООН. "Мы хотим оживить ООН. Для начала нужно обновить устав. Это не рекомендации, которые можно выполнять по своему желанию. Вы не найдете там слов: каждый сам за себя", — подчеркнул украинский президент. Для оживления ООН он, в частности, предложил проводить заседания вблизи "горячих точек".
Владимир Зеленский также призвал ООН отреагировать на раздачу российских паспортов в неподконтрольных Киеву районах Украины, а также на участие крымчан и жителей самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" в выборах в Госдуму. "Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и пренебрежения к международному праву? Если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно?" — заявил президент Украины.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Врачи уже семь дней борются за жизнь 14-летнего больного коронавирусом подростка (51)
Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис...
"Delfi. Главное": как перезимуют мигранты? Выборы в России - взгляд из Литвы (3)
Литве удалось стабилизировать ситуацию с...
Вердикт экспертов по бустерной дозе: еще не время для массовой ревакцинации (13)
Проводить массовую ревакцинацию от коронавируса...
Начинается отопительный сезон, а у компаний нет запасов биотоплива: где отопление будет самым дорогим (46)
В Литве прогнозируют подорожание отопления на 30%, по...
Ситуация в Литве ухудшается с каждым днем: исключение – всего несколько муниципалитетов (16)
Во вторник, 21 сентября, вся Литва перешла в черную зону...