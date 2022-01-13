В ходе этих встреч Россия пытается добиться от НАТО и его членов, в первую очередь от США, юридических гарантий своей безопасности. Ее ключевое требование — отказ альянса от дальнейшего расширения на восток. Однако и США, и НАТО последовательно заявляют, что не могут решать судьбу других стран без их участия и что не могут запретить им вступать в альянс.

Первая встреча прошла в понедельник в Женеве. На ней представители России обсуждали вопросы безопасности с представителями США. Из итоговых заявлений сторон стало ясно, что добиться существенного прогресса им не удалось.

В то же время представители обеих сторон называли разговор открытым и прямым, а замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, представлявший на этой встрече Москву, назвал ситуацию небезнадежной.

Второй встречей стало заседание совета Россия-НАТО в среду. Оно продолжалось около четырех часов. Как и после первой встречи, из заявлений сторон по ее итогам следовало, что сближения позиций не произошло.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз повторил, что каждое государство должно самостоятельно решать, вступать ли ему в альянс. Он отметил наличие у НАТО серьезных разногласий с Россией и признал риск возникновения нового вооруженного конфликта в Европе.

Аналогичную позицию заняла представитель госдепартамента США Уэнди Шерман, которая возглавляла американскую делегацию на переговорах в понедельник, а в среду приняла участие и в заседании совета Россия-НАТО.

При этом и Столтенберг, и Шерман отметили, что готовы обсуждать с Россией другие вопросы безопасности — в частности, вопросы ядерной политики и контроля над вооружениями.

В свою очередь российская сторона в очередной раз отметила неготовность обсуждать вопросы безопасности по отдельности и продолжила настаивать на том, чтобы все ее требования рассматривались единым пакетом.

Минобороны России назвало три вопроса, которые считает ключевыми: гарантии нерасширения НАТО на восток за счет Украины и других стран, обязательства о неразмещении в Европе новых американских ракет средней и меньшей дальности и ограничение военной деятельности в Европе.

Русская служба Би-би-си попросила российских и западных экспертов оценить итоги второй из трех встреч России с представителями Запада. Заключительная встреча пройдет в четверг в Вене — на ней переговоры с Россией будут вестись по линии ОБСЕ.

"По сути, они держат Украину в заложниках"



Встреча в Брюсселе была скорее перформативным актом, сказал в разговоре с Би-би-си Майкл Кофман, директор российской программы в Центре военно-морского анализа США. Ее итоги те же, что и итоги встречи в Женеве — очевидно, что переговоры зашли в тупик.

"Главный вопрос — готова ли Россия разделить вопросы гарантий безопасности [такие, как отказ от расширения НАТО] и вопросы стратегической стабильности, вроде контроля за вооружениями и военными мероприятиями", — считает эксперт.

И Рябков, и Глушко дали однозначно негативный ответ, подчеркивает Кофман. Они настаивают на обсуждении проектов соглашений, опубликованных МИД РФ в декабре, которые включает все эти вопросы разом.

"Это ультиматум, потому что они упоминают некие неопределенные военно-технические меры, к которым они готовы прибегнуть. И, по сути, они держат Украину в заложниках", — считает Кофман.

При этом военный аналитик отвергает распространенные в западных СМИ мнения о "непредсказуемости" Путина. Он подчеркивает, что Кремль десятилетиями выражал недовольство расширением НАТО и размещением американских вооружений в Центральной и Восточной Европе.

И когда уже в 2021 году Джо Байден попробовал вести диалог с Путиным, в ответ прозвучали все эти претензии.

"Администрация Байдена предлагала Москве вести диалог о стратегической безопасности вокруг технических аспектов, вроде ограничения вооружений, и не касаться фундаментальных противоречий, — говорит эксперт, — но Россия дала четко понять, что именно ей нужно".

Из встреч в Женеве и в Брюсселе ясно, что Россия не получит того, чего формально пыталась добиться, подчеркивает сэр Лоуренс Фридман, член Британской академии и почетный профессор факультета военных исследований Кингз-Колледжа Лондона.

"Мне не кажется, что Россия сможет чего-то добиться через эти переговоры. Они не получат юридических гарантий или договоров, в которых будет прописан отказ от приема Украины в НАТО или размещения там американских ракет большой дальности", — сказал военный историк.

Однако реальной целью российской дипломатии могла быть попытка сдерживания США и НАТО — дать им понять, что членство Украины в альянсе или размещение американских боеголовок становятся casus belli, считает Фридман.

Даже если НАТО не собирается принимать Украину в обозримом будущем, альянс не может публично об этом заявить, потому что это было обещано на саммите в Бухаресте в 2008 году, говорит Фридман. Кроме того, если сказать об этом сейчас, это будет выглядеть как результат давления России.

"Чем сильнее Россия давит на эту тему, тем сложнее для [НАТО] сказать, что они не собираются принимать Украину", — добавил специалист.

Реальные последствия встреч в Женеве и Брюсселе станут понятны на следующей неделе, добавляет Майкл Кофман. МИД РФ сообщал, что ожидает получить от Вашингтона формальный ответ на поднятые на переговорах проблемы. Но в госдепартаменте пока не подтвердили, что собираются давать такой ответ.

"Давайте подождем до следующей недели, когда Россия ожидает получить ответ на свои требования. И отсутствие ответа тоже будет формой ответа", — сказал Кофман.

"Больших вещей России никто не даст"



Российские эксперты расходятся в оценке полезности этих переговоров, но тоже считают их основной чертой неготовность Москвы к каким-либо уступкам, которая ставит под сомнение дальнейший переговорный процесс.

"То, что переговоры состоялись и на них не разругались — очень низкая планка ожиданий, и взять ее не сложно. Все самое сложное и важное связано с фундаментальными вопросами и тем, что стоит за максималистичной запросной российской позицией, которая появилась совсем недавно", — говорит эксперт Московского центра Карнеги Александр Габуев.

Позицию Москвы он описывает как "это наши "красные линии, мы от них не отступим". "И главное, что эти линии заявлены публично и на международном уровне и внутри. Это не похоже на дипломатию и это не похоже на российскую дипломатию. О том, что в России есть высококлассные дипломаты, которые умеют вести переговоры и умеют договариваться, когда ей это нужно, всем хорошо известно", — отмечает Габуев.

По его словам, даже при подобной запросной позиции можно было бы обсудить конкретные практические вопросы, например, мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и прочих ударных систем, в том числе на Украине, и попробовать это юридически закрепить. "В целом вот там открывается поле для договоренностей из того, что мы хотели раньше и того, что нам теперь готовы дать", — отмечает эксперт.

"Но из заявлений наших переговорщиков следует, что мы на этом не остановимся и нам это не нужно без отрыва от больших вещей. С таким настроем договориться о чем-либо будет невозможно. Больших вещей России конечно же никто не даст. И мне кажется, что это понятно и это не сюрприз ни для Грушко, ни для Рябкова, ни для их начальников", — отмечает Габуев.

"Соответственно возникает вопрос, зачем все это делается, на который ни у кого из нас нет ответа и ответ на который, я боюсь, мы скоро все узнаем", — резюмирует он.

Габуев считает маловероятным включение Украины и Грузии в НАТО в ближайшие пять или 10 лет, но в то же время не видит причин, по которым альянс мог бы отказаться от своей политики открытых дверей и давать России какие-то юридические гарантии.

"Нет ничего такого, что Россия может сделать, что бы заставило их от нее отойти. То есть, ничего фундаментального, что бы резко поменяло оценки НАТО в отношении своих членов, не произошло. Не думаю, что кто-либо в НАТО рассматривает реалистичным сценарий, что если Россия завтра сама пойдет выгонять американские войска на линию 1997 года", — отмечает он.

По мнению эксперта, даже если Москва пойдет на какие-то решительные шаги вроде вторжения на Украину или размещения за пределами России новых систем вооружений, это только гальванизирует НАТО и сделает американское присутствие в Европе еще более востребованным.

В то же время замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов, напротив, считает, что результаты переговоров в Женеве и Брюсселе уже продемонстрировали существенный прогресс по сравнению с той ситуацией, которая была еще несколько месяцев назад.

"На протяжении нескольких лет НАТО отказывалась от обсуждения инициатив России о возможном создании нового режима размещения вооружений в Европе, инициатив по деконфликтингу", — говорит эксперт.

Однако, по его словам, для России сегодня этого мало. Но то, на чем настаивает Москва сегодня — новые принципы европейской безопасности — уже не готовы обсуждать США и НАТО.

В этой связи Суслов видит два сценария развития событий. Первый — Россия принимает предложение НАТО и начинает переговоры по военно-технической части — по контролю за вооружениями, по обычным, по ядерным вооружениям, и по ракетам средней и малой дальности, принимаются правила сближения военных самолетов и кораблей.

Однако основные принципы евробезопасности тогда останутся такими, какими были на протяжении 30 лет — в России их видят как выгодные для Запада и невыгодные для себя. Если Россия пойдет по этому пути, то дезавуирует свои собственные требования и таким образом дискредитирует себя, считает эксперт.

По его мнению, теперь, когда переговоры состоялись и позиция Вашингтона и Брюсселя сформулирована, вопрос дальнейшей стратегии будет решаться президентом Владимиром Путиным. Если он посчитает неприемлемым двигаться по военно-технической линии без политического аспекта, то, по мнению Суслова, стоит ждать второго сценария развития событий — а именно дальнейшего усиления напряженности не столько между Россией и Украиной, сколько между Россией и НАТО.

"Будут размещаться новые вооружения, будут громче заявления о возможности ядерной войны", — считает Суслов.

По его мнению, России и НАТО необходимо сменить саму парадигму отношений, официально признать друг друга врагами, признать реальной угрозу ядерной войны и произвести оценки рисков для ее начала. Тогда, уже исходя из этого, необходимо выстраивать политику во избежание такой войны, что подразумевает необходимость уважения жизненных интересов обеих сторон.