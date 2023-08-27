"Это мой дом". Латвия отсрочила высылку 6000 россиян

Новое обещанное смягчение закона об иммиграции, предполагающее выдачу двухлетнего ВНЖ, по мнению Людмилы Сокол, не решает проблему, ведь именно с учетом их нынешнего статуса (постоянного вида на жительство) россияне получают пособия и бесплатную медпомощь в Латвии. "Ну и что эта поправка мне лично даст? Вы думаете, что у меня за два года прибавится памяти? Я так не думаю, честно скажу - потому что мне уже 64 года. Меня это, конечно, не устраивает, потому что, ну ладно, социальные гарантии, мне они не нужны. Но медицина - это важная проблема. Вот у моего мужа был инфаркт на ровном месте, он попал в больницу. А если со мной это случится (и в это время уже не будет постоянного вида на жительство. - Ред.), нужно будет 3000 евро заплатить за шесть или семь дней в больнице", - говорит Людмила.