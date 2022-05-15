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Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс, сказал в воскресенье финский президент Саули Ниинистё.
"Это исторический день": Финляндия вступает в НАТО
© Reuters / Scanpix

"Это исторический день. Начинается новая эра", - сказал президент.

Финляндия, имеющая с Россией общую границу протяженностью 1,3 тыс. километров, до последнего времени избегала вступления в военные альянсы, в том числе чтобы не допустить обострения отношений с Россией (а до этого - с Советским Союзом).

В субботу Саули Ниинистё позвонил Владимиру Путину, чтобы сообщить российскому президенту о решении подать заявку на вступление в НАТО. Решение, как было сказано, связано как с начатой Россией войной в Украине, так и с возражениями Москвы против нерасширения Североатлантического альянса.

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