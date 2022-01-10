"Террористы рассчитывали оттянуть на себя силы правопорядка, чтобы затем нанести удар по столице Казахстана. Мы видели скопление боевиков вокруг резиденции президента. По сути, это была настоящая террористическая война, развязанная против нашего государства. Это потребовало от нас принять беспрецедентные меры. Казахстанские силовые структуры смогли в кратчайшие сроки мобилизоваться и дать отпор нападавшим, взяв ситуацию под свой контроль. К сожалению, это далось очень дорогой ценой — потерями среди силовиков и мирных жителей. Погибли 16 сотрудников силовых структур, более 1300 получили ранения. К сожалению, есть жертвы и среди мирного населения. Их количество уточняется", — сказал Токаев.

"С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана. Неслучайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела боевиков прямо с поля боя. Это практика международных террористов известного происхождения. Таким образом они заметают свои следы. Налицо замысел формирования на нашей территории зоны хаоса с последующим захватом власти", — заявил президент.