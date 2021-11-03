Хилл служила советником Трампа по России в 2017-2019 годах, а ранее работала в администрациях Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего, а также в ведущих американских исследовательских центрах. Она защитила диссертацию по советской истории в Гарвардском университете.

В интервью Би-би-си она рассказала, зачем согласилась работать в администрации Трампа и почему ее начальник не хотел верить в российское вмешательство в американские выборы, несмотря на доклады собственной разведки.

В 2017 году назначение Фионы Хилл директором по делам России и Европы в Совете национальной безопасности удивило вашингтонские элиты. Хилл имела репутацию ведущего знатока российской политики — и публично поддерживала теорию о том, что Кремль вмешивался в американские выборы 2016 года. Победивший на тех выборах Трамп яростно отрицал эту теорию, называя ее обманом и охотой на ведьм.

Но Хилл говорит, что не жалеет, что пошла работать на президента, с которым никогда не совпадала во взглядах.

"Причиной, чтобы пойти работать в администрацию [Трампа] в 2017 году, стало случившееся в 2016-м, когда российские разведывательные службы по указу Кремля вмешались в президентские выборы. И, как мы знаем, это создало хаос в американской политике", — сказала Хилл.

"В то время я рассуждала так: когда твой дом горит, тебе нужно встать и что-то сделать. Я специализировалась на России десятилетиями, я начала учить русский в 1984 году, и сама идея российского вмешательства не нова, они делали то же самое во время холодной войны, — продолжила она. — И я подумала: кто, если не я, попытается сделать что-то?"

Москва последовательно отрицает, что пыталась повлиять на выборы 2016 года. Отрицает это и Трамп, который считает, что эта версия была придумана его оппонентом Хиллари Клинтон и ее окружением, чтобы очернить его. Клинтон же много раз публично объясняла свое поражение вмешательством России.

Месть за Болотную? Почему Россия не хотела победы Клинтон



"[Трамп] не хотел верить в это, потому что это бросало тень на его легитимность как президента. Это именно то, чего [российские власти] добивались — они вмешивались в выборы, чтобы у всех были сомнения насчет их исхода", — считает бывший советник американского президента.

Хилл считает, что хакерские атаки на американские выборы были местью российских спецслужб за действия Клинтон в 2011 году, когда она служила главой Госдепартамента США и высказалась в поддержку протестующих против возвращения Путина на пост президента.

"Она задала тон некоторым нашим деятелям внутри страны, дала сигнал. Они этот сигнал услышали и при поддержке Госдепа США начали активную работу", — говорил Путин тогда про Клинтон.

Многие американские политики, эксперты и журналисты публично намекали, что Трамп так горячо отрицает версию о российском вмешательстве — вопреки докладам своей собственной разведки, — потому что, возможно, он сам агент Кремля.

Эта версия не нашла подтверждения: расследование спецпрокурора Мюллера не обнаружило координации между штабом Трампа и иностранными разведками.

Хилл уверена, что все проще. По ее мнению, причины отрицания чисто психологические: "Трамп не хотел принимать факты, и частью этого был его страх, что тогда придется признать наличие вопросов к исходу выборов".

Но другая причина нежелания Трампа ссориться с Россией — его восхищение Путиным, полагает Хилл.

"Он действительно восхищался Путиным, я видела это своими глазами. Для него Путин воплощал тип лидера, каким он видел себя, и это никак не связано с его отношением к России, — рассказала экс-советница. — Он воспринимал Путина как очень сильного и властного [лидера], и Трамп часто использовал эти слова по отношению к Путину. Его власть не ограничена множеством сдержек и противовесов, и [Трамп] видел в нем очень богатого и очень известного [человека], который управляет страной, как собственным бизнесом".

Она считает, что Трамп пытался копировать эту модель в своем подходе к управлению Америкой.

После прихода к власти Джо Байдена российский лидер стал все меньше появляться на первых полосах американских газет. Эксперты и политики заговорили об угрозе новой холодной войны — но с Китаем.

Именно соперничество с Пекином на глобальной арене стали приоритетом новой администрации, а Россия отошла на второй план.

Но Хилл не думает, что Москва смирится с таким положением вещей: по ее словам, Кремль не любит, когда на него не обращают внимания. Тем более, что и в США, и в России в 2024 году пройдут президентские выборы, и Путин будет использовать конфронтацию с Америкой как фактор мобилизации своего электората, уверена она.

Но это не значит, что две державы могут только враждовать. Хилл признает, что Россия заинтересована в сотрудничестве с США по целому ряду вопросов, начиная от контроля за вооружением и ограничения ядерного арсенала до борьбы с пандемией коронавируса и глобальным потеплением.

Кто такая Фиона Хилл?



Фиона Хилл родилась на севере Англии в рабочей семье, ее отец был шахтером. Первый раз она приехала в Москву в 1987 году, выиграв грант Британского совета на десятимесячный интенсивный курс русского языка в Московском институте иностранных языков им. Мориса Тереза.

В 1989 году она уехала учиться в США. В Гарвардском университете она получила магистерскую и докторскую степень по советской истории и встретила будущего мужа. Хилл осталась в Америке и получила там гражданство.

Она написала несколько книг о советской и российской политике и истории. Ее последняя книга, "Тебе здесь нечего делать", вышла в октябре этого года. Она совмещает в себе мемуары, размышления об истории и советы в области американской внешней политики.

Свой переезд в Штаты Хилл объясняет в том числе тем, что чувствовала классовые барьеры в Англии, а в США она оказалось вне этих иерархий и стереотипов. Она уверена, что девушка из рабочей семьи с северным акцентом не могла добиться таких же высот в Лондоне, как она добилась в Вашингтоне.

"Когда ты приезжаешь в Соединенные Штаты, там никто не чувствует разницы между вашим акцентом сотрудника Би-би-си, Стивен, и моим — с северо-востока Англии, мы для них звучим одинаково, это все британский акцент", — сказала Хилл, обращаясь к ведущему HARDTalk Стивену Сакуру.