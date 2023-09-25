Этнические армяне из Карабаха массово бегут в Армению

Тысячи беженцев из Нагорного Карабаха устремились в Армению в преддверии саммита между лидерами Азербайджана и Турции, который проводится в ознаменование победы Баку над мятежным азербайджанским регионов на прошлой неделе. По данным на 11.00 мск понедельника, 25 сентября, из Карабаха в Армению прибыли не менее 4850 человек, сообщило правительство в Ереване.

Всего семью часами ранее сообщалось, что число беженцев немногим превысило 2900 человек. Почти 1100 из них были размещены в приюте за счет государства, еще около 1000 разместились самостоятельно. Для новоприбывших создан приемный центр в городе Горис Сюникской области Армении. Приют размещен на территории местного театра.

Ожидание массового исхода армян