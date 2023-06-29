Эстонские военные пока вынуждены пить чай российского производства

„Первая и вторая партия продуктового пайка действительно включают чай Greenfield, поскольку тендер на поставку пайков состоялся в 2020 году“, – пояснила Ханна Хейннурм из пресс-службы Центра оборонных инвестиций.

Поставщиком продуктовых наборов для Сил обороны является компания Kommivabrik, а импортом чая Greenfield в Эстонию занимается фирма Claire Foods.

„Во время закупки производство чая Greenfield на 100% велось в Санкт-Петербурге. В то время продукты питания под санкциями не были, и все соответствовало условиям тендера. Сейчас производство четырех видов этого чая переведено в латвийскую фирму“, – сообщила директор отдела торговли Claire Foods Маргит Тоомпалу.